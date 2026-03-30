Setki milionów na sieci energetyczne. Ministerstwo zapowiada wielkie inwestycje

Ponad dwa miliardy złotych z KPO na inwestycje tramwajowe

Jak wynika z poniedziałkowej informacji MKiŚ, Narodowy Fundusz Ochrony i Środowiska Gospodarki Wodnej podpisał umowy ze spółkami dystrybucyjnymi obu koncernów. Dotyczą one m.in. finansowania budowy inteligentnej infrastruktury i zwiększenia potencjału przyłączeniowego dla źródeł odnawialnych.

Inwestycja obejmie osiem województw

Spółka Energa-Operator otrzyma 470 mln zł z KPO na projekt o wartości 772 mln zł, który ma objąć 250 km linii, 17,4 tys. stacji, a także stworzyć możliwość podłączenia 262 MW OZE i zredukować straty energii o 210 MWh rocznie.

Według resortu klimatu inwestycje Energi mają objąć osiem województw, głównie obszary wiejskie. Modernizowana sieć ma zostać dostosowana do rozproszonej struktury odbiorców i wytwórców oraz zyskać większą odporność na zjawiska pogodowe i wyzwania transformacji.

Spółka Tauron Dystrybucja ma otrzymać 33,6 mln zł na projekt o wartości 55,1 mln zł obejmujący 16 zadań modernizacji sieci w pięciu województwach południowej Polski.

Prace będą prowadzone m.in. w Strumieniu, Pawłowicach, Trzebini, Chrzanowie, Niemodlinie, Grodkowie, Obornikach Śląskich, Tuchowie i Dąbrowie Tarnowskiej. Inwestycja ma wzmocnić infrastrukturę dystrybucyjną, poprawić jakość dostaw energii, a także wesprzeć rozwój OZE.

Jedne z największych firm w kraju

Umowy o dofinansowanie podpisali w obecności wiceministra klimatu Krzysztofa Bolesty m.in. prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak, wiceprezes Energi-Operator Marek Pszonka i prezes Tauronu Dystrybucji Leszek Kosiorek.

Dowiedz się więcej: Roszady w zarządzie energetycznego giganta

Grupa Energa to jedna z czterech największych grup energetycznych działających w Polsce. Jej sieć dystrybucyjna ma obecnie 200 tysięcy kilometrów, obejmując około jednej czwartej kraju i zasilając ok. 3,4 miliona klientów. Od 2020 r. Grupa Energa należy do Grupy Orlen.

Tauron Polska Energia to spółka holdingowa kierująca grupą kapitałową działającą w obszarze wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii. Koncern należy do największych firm w kraju - jest największym dystrybutorem prądu w Polsce oraz jednym z czołowych jego producentów i sprzedawców.

Źródło: PAP