Z kraju Ponad 100 miliardów złotych. Potężna kwota nieprawidłowości Oprac. Alicja Skiba |

Sytuacja gospodarcza oczami Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: 359790855

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Audytem objęto 191 podmiotów - podano w komunikacie KAS.

W związku z nieprawidłowościami do prokuratury złożono 263 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na kwotę ponad 106 mld zł oraz 133 zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

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Lista nieprawidłowości

Jak wskazała KAS, stwierdzono wiele nieprawidłowości, w tym:

naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji i innej pomocy publicznej;

wydatkowanie środków publicznych sprzecznie z ustalonym planem finansowym;

nieuzasadnione ekonomicznie tworzenie instytucji publicznych oraz podmiotów na określone potrzeby;

wydatkowanie środków ogólnej rezerwy budżetowej oraz rezerwy celowej niezgodnie z warunkami jej wykorzystywania;

wykorzystanie dotacji i innej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem;

działanie bez podstawy prawnej bądź tworzenie przepisów na określone potrzeby;

niegospodarne wydatkowanie środków publicznych - brak poszanowania oraz lekceważenie zasad celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych;

niezabezpieczenie interesów Skarbu Państwa.

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Działanie na szkodę interesu publicznego

W załączonym do komunikatu dokumencie wykazującym złożone dotychczas zawiadomienia podano, że w październiku 2026 r. KAS m.in. wykryła działanie na szkodę interesu publicznego w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

Zdaniem KAS nie dopełniono obowiązków poprzez zwłokę wobec nadawców radiowych i telewizyjnych posiadających zaległości w dokonywaniu opłaty za udzielenie koncesji (stanowiącej dochód budżetu państwa). Ponadto - jak podała KAS - w KRiT doszło do przekroczenia uprawnień poprzez podjęcie decyzji o poniesieniu przez Radę niektórych wydatków ze środków publicznych na rzecz usługobiorców. Kwota ujęta w tym zawiadomieniu to niemal 4,7 mln zł.

Kontrola KAS obejmuje m.in. 17 ministerstw, 78 fundacji, 29 stowarzyszeń, 8 państwowych osób prawnych, 9 urzędów i organów celnych, 3 agencje wykonawcze, 6 państwowych jednostek organizacyjnych, 6 państwowych jednostek budżetowych, 6 instytutów kultury oraz 5 spółek celowych.