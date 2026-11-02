Ponad 100 miliardów złotych. Potężna kwota nieprawidłowości
Audytem objęto 191 podmiotów - podano w komunikacie KAS.
W związku z nieprawidłowościami do prokuratury złożono 263 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na kwotę ponad 106 mld zł oraz 133 zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Lista nieprawidłowości
Jak wskazała KAS, stwierdzono wiele nieprawidłowości, w tym:
- naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji i innej pomocy publicznej;
- wydatkowanie środków publicznych sprzecznie z ustalonym planem finansowym;
- nieuzasadnione ekonomicznie tworzenie instytucji publicznych oraz podmiotów na określone potrzeby;
- wydatkowanie środków ogólnej rezerwy budżetowej oraz rezerwy celowej niezgodnie z warunkami jej wykorzystywania;
- wykorzystanie dotacji i innej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem;
- działanie bez podstawy prawnej bądź tworzenie przepisów na określone potrzeby;
- niegospodarne wydatkowanie środków publicznych - brak poszanowania oraz lekceważenie zasad celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych;
- niezabezpieczenie interesów Skarbu Państwa.
Działanie na szkodę interesu publicznego
W załączonym do komunikatu dokumencie wykazującym złożone dotychczas zawiadomienia podano, że w październiku 2026 r. KAS m.in. wykryła działanie na szkodę interesu publicznego w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
Zdaniem KAS nie dopełniono obowiązków poprzez zwłokę wobec nadawców radiowych i telewizyjnych posiadających zaległości w dokonywaniu opłaty za udzielenie koncesji (stanowiącej dochód budżetu państwa). Ponadto - jak podała KAS - w KRiT doszło do przekroczenia uprawnień poprzez podjęcie decyzji o poniesieniu przez Radę niektórych wydatków ze środków publicznych na rzecz usługobiorców. Kwota ujęta w tym zawiadomieniu to niemal 4,7 mln zł.
Kontrola KAS obejmuje m.in. 17 ministerstw, 78 fundacji, 29 stowarzyszeń, 8 państwowych osób prawnych, 9 urzędów i organów celnych, 3 agencje wykonawcze, 6 państwowych jednostek organizacyjnych, 6 państwowych jednostek budżetowych, 6 instytutów kultury oraz 5 spółek celowych.