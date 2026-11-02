Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Ponad 100 miliardów złotych. Potężna kwota nieprawidłowości

|
AdobeStock_359790855
Sytuacja gospodarcza oczami Polaków
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: 359790855
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Podczas audytu wydatkowania środków publicznych Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości na ponad 120 miliardów złotych - podano w komunikacie. Prokuratura otrzymała 263 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na kwotę ponad 106 miliardów złotych.

Audytem objęto 191 podmiotów - podano w komunikacie KAS.

W związku z nieprawidłowościami do prokuratury złożono 263 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na kwotę ponad 106 mld zł oraz 133 zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Lista nieprawidłowości

Jak wskazała KAS, stwierdzono wiele nieprawidłowości, w tym:

  • naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji i innej pomocy publicznej;
  • wydatkowanie środków publicznych sprzecznie z ustalonym planem finansowym;
  • nieuzasadnione ekonomicznie tworzenie instytucji publicznych oraz podmiotów na określone potrzeby;
  • wydatkowanie środków ogólnej rezerwy budżetowej oraz rezerwy celowej niezgodnie z warunkami jej wykorzystywania;
  • wykorzystanie dotacji i innej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem;
  • działanie bez podstawy prawnej bądź tworzenie przepisów na określone potrzeby;
  • niegospodarne wydatkowanie środków publicznych - brak poszanowania oraz lekceważenie zasad celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych;
  • niezabezpieczenie interesów Skarbu Państwa.

Działanie na szkodę interesu publicznego

W załączonym do komunikatu dokumencie wykazującym złożone dotychczas zawiadomienia podano, że w październiku 2026 r. KAS m.in. wykryła działanie na szkodę interesu publicznego w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

Zdaniem KAS nie dopełniono obowiązków poprzez zwłokę wobec nadawców radiowych i telewizyjnych posiadających zaległości w dokonywaniu opłaty za udzielenie koncesji (stanowiącej dochód budżetu państwa). Ponadto - jak podała KAS - w KRiT doszło do przekroczenia uprawnień poprzez podjęcie decyzji o poniesieniu przez Radę niektórych wydatków ze środków publicznych na rzecz usługobiorców. Kwota ujęta w tym zawiadomieniu to niemal 4,7 mln zł.

Kontrola KAS obejmuje m.in. 17 ministerstw, 78 fundacji, 29 stowarzyszeń, 8 państwowych osób prawnych, 9 urzędów i organów celnych, 3 agencje wykonawcze, 6 państwowych jednostek organizacyjnych, 6 państwowych jednostek budżetowych, 6 instytutów kultury oraz 5 spółek celowych.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Krajowa Administracja SkarbowaProkuratura
Zobacz także:
No Data Center shutterstock_2801329485
Dwa obozy i gorący spór. Polaryzujący temat przed wyborami
Tech
Ministerstwo Finansów
Ustawa przeszła przez Sejm i Senat. Może być problem natury konstytucyjnej
Z kraju
shutterstock_2183395155
Skarga odrzucona. Duża kara dla znanego banku
Pieniądze
jedzenie
"Podróbki" droższe niż oryginały. "Pieniądze działają tu w dwie strony"
Alicja Skiba
Radosław Sikorski
Sikorski: okazuje się, że prezydent robił to osobiście. Jest odpowiedź
Paulina Karpińska
Sam Altman
Limity dla sztucznej inteligencji. Nowy plan lidera
Tech
luksemburg sklepy galeria witryny shutterstock_2175938689
Problemy z lodówkami i zamrażarkami. Incydenty w wielu krajach
Tech
lotnisko para dziecko wózek terminal samolot odprawa lot shutterstock_467358152
Szykuje się wstrząs na rynku. "Nawet o 20 procent"
Pieniądze
Adam Glapiński
Ryzyko paraliżu banku centralnego. Termin upływa w środę
Z kraju
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2752893287
Miliard baryłek mniej. Globalne zapasy ropy topnieją
Rynki
Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym
Apel polskiego biznesu. "Ten dorobek nie jest dany raz na zawsze"
Z kraju
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny na stacjach paliw. Nowe stawki na wtorek
Pieniądze
Deweloperzy budują rekordowo dużo mieszkań
Mieszkańcy liczyli na większy metraż. Wysoka kara dla dewelopera
Nieruchomości
przemysł, fabryka, metan, dym, budownictwo, środowisko
"Polski przemysł nabiera rozpędu". Wynik przekroczył oczekiwania
Z kraju
Day trader kupuje i sprzedaje kryptowalutę Bitcoin
Miliardowe wypłaty z Binance. Analitycy oceniają skalę ataku
Tech
Adam Glapiński
W środę decyzja w sprawie stóp procentowych. "Polityka wait-and-see"
Z kraju
Donald Trump - Mark Carney
Szansa na przełom w relacjach USA-Kanada. Trump: mamy zarys umowy
Ze świata
Ropa naftowa, Niemcy
Nagły spadek cen. Rynek zmienia kierunek
Rynki
Czarny męski portfel z polskimi pieniędzmi – złotówkami. Koncepcja gospodarki i finansów, budżet domowy
Nowe limity IKZE na 2027 rok. Będzie można wpłacić więcej
Pieniądze
seul korea poludniowa - Pack-Shot shutterstock_2517702225
Rekordowy budżet na 2027 rok. "Wzrost dla narodu"
Ze świata
shutterstock_1086242975
Chcą gazu z Rosji. Kontrowersyjny plan USA
Ze świata
biuro
To może zgubić niejedną firmę. "Zagrożenie rośnie"
Tech
Donald Trump
Takiej kampanii jeszcze nie było. "Wyborcy nie łączą tej kwestii z Donaldem Trumpem"
Tech
shutterstock_2147941217
"Ważny termin". Komunikat KRUS
Z kraju
pieniadze zloty pln kalkulator shutterstock_2633375807
Dziś nowy podatek wchodzi w życie
Z kraju
paczka
Nowe przepisy. Dodatkowa opłata za przesyłkę
Ze świata
shutterstock_2262727791
Pokłosie największego ataku hakerskiego w historii. Kluczowa decyzja giełdy
Tech
Flavio Bolsonaro
Ucieczka Bolsonaro. Zaskakujące doniesienia mediów
Ze świata
shutterstock_2102841073
Rafineria w ogniu. Jedna z największych w Rosji
Ze świata
Lotto
Czwarte takie losowanie z rzędu
Pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica