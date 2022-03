Ruszyła infolinia ZUS dla obywateli Ukrainy

Infolinia jest dostępna w dni robocze – od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerem 22-444-02-55 (opłata według stawek operatorów). Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać e-mailem na adres UA@zus.pl. Jak przekazał ZUS, wśród osób obsługujących infolinię są m.in. uchodźcy z Ukrainy.

Infolinia ZUS dla obywateli Ukrainy

Join PAH and help Ukraine survive the war. Make a donation at: siepomaga.pl/en/pah-ukraina