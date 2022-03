Pomoc dla Ukraińców bez podatku. Przepisy weszły w życie

Pomoc dla Ukraińców. Zmiana przepisów podatkowych

Artur Soboń: cegiełka, którą dokładamy w tych trudnych czasach

"Rozporządzenie dotyczące stawki 0 proc. VAT w przypadku pomocy materialnej, to ukłon w stronę tych obywateli naszego kraju, którzy nie są obojętni na potrzeby osób dotkniętych działaniami wojennymi w Ukrainie. To również sygnał z naszej strony, że wspieranie potrzebujących ma zawsze sens" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister finansów Artur Soboń.

Inwazja Rosji na Ukrainę

Wiceminister SWiA Paweł Szefernaker powiedział w sobotę na briefingu prasowym, że od momentu rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę do dziś granicę Polski z Ukrainą przekroczyło blisko 800 tys. osób uciekających przed bombami, które spadają na ich ojczyznę. - W ciągu ostatniej doby przybyło do nas 106 tysięcy osób z Ukrainy. To pokazuje, że to jest najwyższa wynik w ciągu tych 10 dni. To pokazuje, że kolejne osoby docierają i tych osób w dalszym ciągu jest bardzo duża grupa - powiedział.