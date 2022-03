Zebrali miliony na pomoc uchodźcom. "Apelujemy o wpłaty i dołączanie do akcji"

Zrzeszeni w kilku organizacjach przedsiębiorcy wspólnie angażują się w działania na rzecz Ukraińców. Do tej pory wartość pomocy rzeczowej i finansowej przekroczyła już 100 milionów złotych. Jak podkreślają przedstawiciele biznesu, obywatele Ukrainy mogą liczyć na zakwaterowanie, pomoc w znalezieniu pracy odpowiadającej kwalifikacjom oraz wsparcie prawne w zakresie organizacji pobytu w Polsce.

We wspólne działania zaangażowali się Pracodawcy RP, Corporate Connections, BNI Polska, Polska Rada Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Business Centre Club i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Organizacje we wspólnym komunikacie przypominają, że na wniosek Pracodawców RP i Rady Przedsiębiorczości zniesiono podatek od dostawy towarów i świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom wojny w Ukrainie.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

"Zrzeszone organizacje udostępniają lokale, miejsca noclegowe, transport, zapewniają wsparcie prawne i tłumaczenia dla Ukraińców oraz firm, które takie miejsca pracy są w stanie zaoferować. W udostępnionych przez polskie firmy przedszkolach i szkołach powstało 12 domów dziecka dla ok. 2 tysięcy dzieci ewakuowanych z ukraińskich ośrodków opiekuńczych, którym zapewniono kompleksową opiekę" - czytamy w komunikacie.

"Wiele osób przybywających do Polski z terenów objętych wojną porozumiewa się tylko po ukraińsku, co sprawia, że oferty pracy dla nich muszą być dopasowane do ich potrzeb i możliwości, a proces zatrudnienia i aklimatyzacji odpowiednio przygotowany. W tym zakresie konieczna jest współpraca m.in. z lokalnymi samorządami" - opisują przedsiębiorcy.