Gdzie uchodźcy z Ukrainy mogą znaleźć pracę? Raport

Ponad pół miliona osób z Ukrainy przekroczyło granicę z Polską. Większość to kobiety z dziećmi. Gdzie znajdą zatrudnienie? Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pracodawcy poszukują pracowników między innymi do przemysłu, usług i prostych prac - wynika z raport opracowanego przez firmę Personnel Service.

"Wojna w Ukrainie spowodowała, że granicę z Polską od 24 lutego br. przekroczyło już ponad 575 tys. osób – wynika z danych Straży Granicznej. Większość to kobiety z dziećmi, które w pierwszej kolejności potrzebują pomocy medycznej, lokalowej i psychologicznej. Kolejnym etapem dla części z nich będzie włączenie się do polskiego rynku pracy. Gdzie znajdą zatrudnienie? Z danych GUS wynika, że pracodawcy poszukują pracowników m.in. do przemysłu, usług i prostych prac. Personnel Service wspólnie z Pracodawcami RP zbiera aktualnie oferty pracy od firm, które mają wolne stanowiska dla kobiet. Kluczowe w tym kontekście są odpowiednie regulacje pozwalające na szybkie podjęcie pracy oraz zapewnienie opieki nad dziećmi" - napisano w raporcie.

Uchodźcy z Ukrainy a polski rynek pracy

Dostępne zawody - kogo szukają pracodawcy?

"Firmy, które aktualnie dysponują wolnymi miejscami pracy, w tym szczególnie dla kobiet, mogą zgłaszać się do Pracodawców RP, którzy wystosowali apel do zrzeszonych pracodawców o zgłaszanie wakatów. Podjęcie pracy będzie ułatwione dzięki działaniom Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej" - podkreśla PS.

Opieka nad dziećmi z Ukrainy - miejsca w żłobkach, przedszkolach i szkołach

"Dla ukraińskich kobiet, które przekroczyły granicę z dziećmi, kluczowe będzie też zapewnienie dla ich podopiecznych miejsc w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Personnel Service wspólnie z Urzędem Miasta we Wrocławiu z myślą o kobietach, których mężowie, partnerzy, bracia zostali w Ukrainie, a one przedostały się do Polski z dziećmi, oferuje żłobki i przedszkola. Opieką zostanie otoczonych ok. 500 dzieci" - napisano w raporcie