Z kraju Polskie tramwaje w Ukrainie. Mer Kijowa ujawnił szczegóły Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Donald Tusk na gdańskiej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Oleksandr14Tr/Shutterstock

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"Obecnie na trasach w Kijowie kursuje 57 tramwajów marki Pesa, których pierwszą partię stolica kupiła w 2015 roku. Firma jest jest zainteresowana dalszą współpracą - zarówno w zakresie dostaw nowych tramwajów, jak i organizacji montażu z gotowych podzespołów w stolicy Ukrainy, a także w świadczeniu usług serwisowych" - napisał Kliczko w komunikatorze Telegram.

To efekt spotkania z prezesem zarządu firmy Pesa Krzysztofem Zdziarskim oraz kluczowymi menedżerami firmy na Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku.

Witalij Kliczko w Gdańsku Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa

Mer stolicy Ukrainy zaznaczył, że osobno i szczegółowo omówiono kwestię utworzenia oraz funkcjonowania w Kijowie centrum serwisowego tramwajów Pesa przy przedsiębiorstwie komunalnym "Kijówpastrans", które eksploatuje polskie tramwaje.

150 milionów euro na modernizację metra

Kliczko spotkał się również z Igorem Starczakiem, regionalnym kierownikiem ds. zrównoważonej infrastruktury w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej.

"Podziękowałem partnerom za pozytywną decyzję w sprawie udzielenia Kijowowi kredytu w wysokości do 150 mln euro na modernizację metra. W szczególności na zakup nowych wagonów" - stwierdził mer stolicy.

Konferencja w Gdańsku

W czwartek w Gdańsku rozpoczęła się dwudniowa Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference - URC 2026). Udział w niej biorą szefowie rządów, ministrowie i liderzy instytucji finansowych. Głównymi tematami jest pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa.

W poprzednich latach konferencje URC gościły w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano. Ich celem jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy kraju, który od 2022 r. odpiera rosyjską agresję, a także stymulowanie inwestycji w ukraińską gospodarkę.

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