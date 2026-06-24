Z kraju Rekordy na Lotnisku Chopina. Państwowa spółka chwali się wynikami Oprac. Wiktor Knowski |

Gdzie na urlop? Jakie kierunki wybierają Polacy? Rozmowa z Pawłem Radolińskim Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W komunikacie PPL podkreśliły, że wyniki te są na historycznych poziomach. "To rezultat sprawnej organizacji, efektywnego zarządzania, a także rekordowej liczby obsługiwanych pasażerów na zarządzanych przez PPL S.A. lotniskach" - oceniono.

Przychody Polskich Portów Lotniczych

Przychody grupy kapitałowej PPL sięgnęły 4,02 mld zł, rosnąc o 16,3 proc. w porównaniu z 2024 r.:

zysk netto grupy wyniósł niemal 1,03 mld zł (wzrost o 25,4 proc.),

wartość aktywów wyniosła blisko 11 mld zł,

przychody samej PPL to niemal 1,83 mld zł (wzrost o 12,6 proc. rdr),

zysk netto samej spółki to ponad 700,5 mln zł (wzrost o 8,6 proc.).

Poinformowano, że koszty operacyjne Grupy PPL wzrosły o 13,5 proc., na co wpływ miał wzrost kosztów pracy (o 19,5 proc.), które stanowią 48 proc. wszystkich kosztów działalności Grupy.

PPL zakłada wzrost liczby pasażerów

Cytowany w komunikacie członek zarządu PPL ds. finansowych Marcin Danił poinformował, że spółka zakłada na ten rok wypracowanie dodatkowych wyników finansowych na poziomie zbliżonym do tych uzyskanych w ubiegłym roku, mimo konfliktu na Bliskim Wschodzie i wojny w Ukrainie.

"Będzie to możliwe dzięki dalszemu przewidywanemu wzrostowi ruchu lotniczego. Szacujemy, że liczba pasażerów korzystających z Lotniska Chopina w 2026 r. wyniesie około 25,2-25,5 miliona. Oznacza to wzrost o 5-7 proc. w stosunku do ubiegłego roku. W kolejnych latach liczba ta będzie sukcesywnie rosła, osiągając w 2030 r. zakładany poziom 30 milionów pasażerów" - poinformował Danił.

Spółka wskazała, że stabilna kondycja finansowa umożliwia jej realizację inwestycji infrastrukturalnych; zabezpiecza w pełni m.in. modernizację Lotniska Chopina, której koszt szacowany jest obecnie na ok. 940 mln zł. "Zgodnie z harmonogramem, prace projektowe potrwają do 2026 roku, roboty budowlane zaplanowano na lata 2026-2028, a cała inwestycja zakończy się w 2029 roku" - przypomniały PPL.

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Spółka PPL jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce; zarządza m.in. Lotniskiem Chopina w Warszawie. PPL to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL. Posiada udziały lub akcje 17 spółek, m.in. zarządzających portami lotniczymi. Spółka jest własnością Skarbu Państwa.

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