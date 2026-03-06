PPL LOT: wszystkie loty do Dubaju zawieszone

Tusk o liczbie ewakuowanych z Bliskiego Wschodu od 1 marca

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Polskie Linie Lotnicze LOT, zgodnie z rekomendacją Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, podjęły decyzję o zawieszeniu rejsów do Dubaju do 11 marca włącznie. Nasze służby operacyjne pracują nad rozwiązaniami, które umożliwią zorganizowanie powrotu pasażerów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Polski, z wykorzystaniem linii partnerskich. Będziemy kontaktować się z pasażerami PLL LOT bezpośrednio, przekazując dalsze informacje dotyczące dostępnych możliwości podróży" - poinformowały na platformie X PLL LOT.

Polskie Linie Lotnicze LOT, zgodnie z rekomendacją EASA, podjęły decyzję o zawieszeniu rejsów do Dubaju do 11 marca włącznie. Nasze służby operacyjne pracują nad rozwiązaniami, które umożliwią zorganizowanie powrotu pasażerów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Polski, z… — Polskie Linie Lotnicze LOT (@LOTPLAirlines) March 6, 2026 Rozwiń

Odwołane loty z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie

Wcześniej PLL LOT odwołały rejsy do Rijadu do 8 marca, a połączenia do Tel Awiwu są zawieszone do 18 marca włącznie.

W związku z nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. Loty w regionie odwołały m.in.: Polskie Linie Lotnicze LOT, brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic, Air Arabia, Norwegian Air Shuttle (z i do Dubaju), Air France (do i z Tel Awiwu i Bejrutu), holenderska KLM (na linii Amsterdam - Tel Awiw), Wizz Air (połączenia z Izraelem, Dubajem, Abu Zabi i Ammanem; do 7 marca), Lufthansa (połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca), Qatar Airways, Turkish Airlines (połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem) i Air India do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Paulina Karpińska