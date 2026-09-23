Z kraju Jest wstępne porozumienie w sprawie umowy wykonawczej. O krok bliżej do budowy siłowni jądrowej Oprac. Paulina Karpińska |

Firma Bechtel przejęła od Polskich Elektrowni Jądrowych zarządzanie terenem pod budowę pierwszej elektrowni w Lubiatowie Źródło wideo: "Fakty" Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i konsorcjum Westinghouse-Bechtel uzgodniły główne warunki handlowe umowy dotyczącej budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce - podała w środę spółka.

"Uzgodnione warunki handlowe obejmują główne kwestie komercyjne i prawne. Osiągnięcie porozumienia w tych obszarach nie oznacza finalizacji negocjacji, ale otwiera drogę do negocjowania kolejnych szczegółowych elementów umowy i jej załączników wynikających z dotychczasowych ustaleń" - wskazano w informacji prasowej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że głównym przedmiotem osiągniętego porozumienia jest zastosowanie jako podstawy kontraktu na budowę prawa polskiego. Dostawca technologii (Westinghouse) i przyszły wykonawca projektu (Bechtel) oczekiwali stworzenia kontraktu w oparciu o amerykańskie przepisy.

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Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce

Jak wynika z komunikatu PEJ, negocjacje dalszych szczegółów kontraktu mają zostać sfinalizowane do końca roku.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r.