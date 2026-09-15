Z kraju Skokowy wzrost importu. "Polski węgiel jest po prostu nieopłacalny" Oprac. Wiktor Knowski |

Premier Donald Tusk: farma wiatrowa na Bałtyku to kluczowy element bezpieczeństwa energetycznego państwa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Tytus Żmijewski

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"W pierwszym półroczu importerzy sprowadzili do Polski 3,06 mln ton węgla energetycznego - to o 168 proc. więcej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku" - czytamy w "GW". Dziennik podał także, że do lipca 2026 roku Polska zaimportowała prawie tyle węgla, co w całym roku 2024. Krajowe wydobycie węgla energetycznego w 2025 roku wyniosło ok. 30 mln ton.

"Jeśli obecne tempo importu się utrzyma, to sprowadzimy w tym roku najwięcej węgla od kilku lat" - przekazała "GW". Poprzedni rekord zagranicznych zakupów tego paliwa padł w 2022 roku.

Węgiel z Kazachstanu od polskich pośredników

W tym roku za ponad połowę importu odpowiada Kazachstan, milion ton sprowadziliśmy natomiast z Kolumbii. Import z innych krajów jest niewielki, to w sumie kilkaset tysięcy ton.

Jak wynika ze statystyk ARP, największym konsumentem węgla są spółki energetyczne, do których należą zasilane węglem elektrownie. Jednocześnie spółki energetyczne, w większości kontrolowane przez państwo, podkreślają, że korzystają z węgla kupowanego z polskich kopalń. Niezależne ciepłownie, należące głównie do samorządów, również korzystają zwykle z krajowego węgla. Węgiel importują więc głównie niezależni importerzy i pośrednicy, którzy następnie odsprzedają go dalej.

Polski węgiel "po prostu nieopłacalny"

Do kwestii posiadania przez Polskę własnych surowców energetycznych odniósł się były minister gospodarki Janusz Steinhoff. "Nie jestem zwolennikiem, aby za wszelką cenę dopłacać do krajowej produkcji węgla z pieniędzy podatników. Rocznie dopłacamy do polskich kopalń 10 mld zł" - powiedział w rozmowie z "GW". Dodał, że przy obecnych warunkach górniczych, "polski węgiel jest po prostu nieopłacalny".

Z danych ARP wynika, że koszt wydobycia tony węgla w polskich kopalniach, nie licząc publicznych dopłat do tego sektora, wynosi ok. 1 tys. zł. Rynkowe ceny węgla energetycznego to obecnie około 300 zł za tonę.