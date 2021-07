Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie. Komentarz byłego ministra finansów Pawła Wojciechowskiego

Polski Ład - kto skorzysta, a kto straci na zmianach podatkowych?

Według byłego ministra finansów "mamy do czynienia z taką sytuacją przesuwania, transferu środków do kieszeni osób o najniższych dochodach kosztem osób o wyższych dochodach i kosztem przedsiębiorców".

Polski Ład - konsultacje z przedsiębiorcami

- Po co wprowadzać taką dozę niepewności, zwłaszcza, że nie wiadomo, jakie stanowisko zajmie wicepremier (i minister rozwoju, pracy i technologii - red.) Jarosław Gowin. Minister Jan Sarnowski powiedział wprost, że w trakcie konsultacji z przedsiębiorcami również o zdanie poproszony zostanie minister rozwoju. Więc nie wiadomo, czy w rządzie to zostało uzgodnione, co budzi nasz niepokój - zaznaczył.

Polski Ład - najważniejsze założenia programu

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.