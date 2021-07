Polski Ład a dochody samorządów. Trzaskowski: rządzący chcą nas praktycznie zlikwidować

Zmiany podatkowe Polskiego Ładu wpłyną na dochody jednostek samorządu terytorialnego. W ocenie prezydenta Warszawy i wiceszefa Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego Polski Ład ma praktycznie zlikwidować samorządy. Ministerstwo Finansów w ocenie skutków regulacji wskazało, że samorządy stracą ponad 132 miliardy złotych w ciągu pierwszych 10 lat obowiązywania przepisów.

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji i uzgodnień projekt ustawy podatkowej będącej częścią Polskiego Ładu. Cały dokument zawiera 225 stron, a konsultacje potrwają do 30 sierpnia. Do projektu dołączono również ocenę skutków regulacji (OSR), w której rząd podał m.in. wyliczenia dotyczące wpływu zmian na dochody jednostek samorządu terytorialnego w ciągu 10 lat od wprowadzenia w życie zmian. Z szacunków autorów projektu wynika, że w ciągu pierwszych 10 lat obowiązywania nowych przepisów, samorządy stracą ponad 132 mld zł. W analogicznym okresie budżet państwa na zmianach podatkowych z Polskiego Ładu ma stracić 59,973 mld zł.

Polski Ład - samorządy

Rafał Trzaskowski zapytany w czwartek w programie Onet Rano o własne cele polityczne, podkreślał, że musi przede wszystkim bronić samorządów. - Rządzący chcą nas praktycznie zlikwidować. Polski Ład ma 140 miliardów złotych w 10 lat zabrać samorządom – powiedział prezydent Warszawy.

Jak dodał, rząd chce doprowadzić do sytuacji, że samorządowcy będą musieli wstrzymywać inwestycje, a "rząd będzie rozdawał pieniądze swoim".

W poniedziałek w "Jeden na Jeden" w TVN24 na temat Polskiego Ładu mówił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. - Wszyscy popadamy w hurraoptymizm, (...) natomiast samorządowcy od razu pytają: wszystko fajnie, tylko skąd na to pieniądze - dodał. - Trzeba uczciwie powiedzieć Polkom i Polakom, że w tym zakresie będziecie mieli lepiej, ale to was będzie jednocześnie kosztowało tyle i tyle, bo tyle i tyle zabraknie w kasie – tłumaczył.

Jak powiedział, samorządy oczekują mechanizmów kompensujących straty. - Za każdym razem o tym mówimy. Mówimy, że oczekujemy mechanizmów kompensujących straty po stronie dochodu samorządu - powiedział prezydent Wrocławia. Jak mówił, strona rządowa deklaruje, że takie prace są prowadzone. - Czekamy na wyniki tych prac, ale z całą pewnością będziemy się o to upominać - zaznaczył. - Tak samo będziemy się upominać, żeby pieniądze w ramach Polskiego Ładu czy KPO [Krajowego Planu Odbudowy - przyp. red.] były wydawane transparentnie i trafiały do wszystkich samorządów, a nie tylko do tych, które politycy rządzący lubią bardziej – podkreślił Jacek Sutryk.

Autor:mb/ams

Źródło: PAP, TVN24 Biznes