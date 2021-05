"Czerwony dywan dla przedsiębiorców oznacza podwyżkę podatków". Przedstawiciele biznesu o Polskim Ładzie

Nowy Ład oznacza podwyżkę podatków?

Ocenił on, że dobrze się stało, że Polski Ład został ogłoszony, bo ważne jest ustalenie, jakie reformy i jakie inwestycje są konieczne, aby gospodarka mogła wyjść z kryzysu i szybciej się rozwijać.

Nowe zasady opłacania składek zdrowotnych

- Więcej zapłacą osoby lepiej zarabiające, czyli specjaliści, eksperci. A Polska właśnie teraz potrzebuje jeszcze większej przedsiębiorczości, innowacyjności, rozwoju kapitału intelektualnego i ludzkiego. Potrzebuje inżynierów, informatyków, naukowców, programistów, lekarzy itp. Nie możemy sami podkopywać sobie podstaw rozwoju wypychając tych fachowców do pracy za granicę, gdzie wynagrodzenia na rękę okażą się dla nich korzystniejsze. Mówiliśmy to już przy okazji, na szczęście nieudanej, próby likwidacji tzw. limitu 30-krotności. Nie nakładajmy na firmy i ludzi, którzy wykorzystują swój potencjał rozwojowy i reformatorski dodatkowych obciążeń – powiedział Witucki.

Zwrócił on uwagę, że polska gospodarka nie będzie w stanie osiągnąć pełnego rozwoju bez wykorzystania potencjału sektora prywatnego. Tymczasem, według niego, Polski Ład został ogłoszony bez wcześniejszych uzgodnień z prywatnym biznesem, co "na pewno nie pomoże w budowie zaufania do państwa – tak ważnego dla potencjalnych inwestorów".