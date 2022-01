Polski Ład uderzył w pensje nauczycieli. "Okazało się, że król jest nagi"

Zapowiedzi były takie, że na Polskim Ładzie nikt nie straci, że otrzymamy więcej niż do tej pory. Okazało się niestety, że król jest nagi - powiedział na antenie TVN24 wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński. Dodał, że "za chwilę ten cały bałagan dotknie również inne grupy zawodowe".

Po wprowadzeniu nowych przepisów podatkowych z Polskiego Ładu pojawiły się między innymi głosy nauczycieli, którzy otrzymali w styczniu niższe pensje. Wiadomości od zaniepokojonych nauczycieli napływają też do redakcji Kontaktu 24.

Polski Ład a pensje nauczyciele. "Miano uprościć system podatkowy, a go skomplikowano"

- Moi koledzy, moje koleżanki są najdelikatniej mówiąc wkurzeni na to, co się stało - mówił. - Najkrócej mówiąc zobaczyli mniejsze pieniądze niż otrzymali jeszcze w grudniu. Zapowiedzi były takie, że na Polskim Ładzie nikt nie straci, że otrzymamy więcej niż do tej pory. Okazało się niestety, że król jest nagi - mówił.

Wiceprezes ZNP stwierdził, że "za chwilę ten cały bałagan dotknie również inne grupy zawodowe". - Przyjęto projekt w niezwykle szybkim tempie, który wiele błędów. Miano uprościć system podatkowy, a go skomplikowano. Okazało się, że ustawa spowodowała iż zwłaszcza osoby, które pracują więcej niż w jednej placówce, a takich osób jest bardzo wielu, to między innymi skutek reformy pani Anny Zalewskiej, potracili od dwustu do pięciuset złotych - powiedział.

Krzysztof Baszczyński odniósł się też do słów ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka. "Na podstawie 'karty nauczyciela' to państwo od lat kredytuje pensje nauczycieli - wypłacając je z góry, za nieprzepracowany jeszcze miesiąc..." - pisał polityk w mediach społecznościowych.

- Bym prosił pana ministra sportu, aby zajął się sportem, a nie Kartą Nauczyciela. Jeszcze raz to powiem i adresuje to do pana ministra: to nie ma nic wspólnego z tym, że nauczyciele otrzymują z góry wynagrodzenia. To nie ma nic wspólnego z Kartą Nauczyciela. To jest wynik tego, ze pan poseł, minister nie zastanowił się nad czym głosuje - mówił.

- Ustawa mówi, że jeżeli pracownik chce skorzystać z ulgi dla klasy średniej, to musi wypełnić tak zwany PIT-2. Ten PIT można wypełnić w jednej placówce, a jak się pracuje w kilku placówkach, to mamy określone efekty - wyjaśniał.

- Minister Czarnek dzień wcześniej spotkał się z kuratorami i mówił, że to jakaś bzdura. Kuratorzy mu powiedzieli, że nigdzie takiej sytuacji nie ma i nie było. Natomiast ilość maili i telefonów, które otrzymaliśmy do związku świadczą o tym, że sytuacja jest rzeczywiście poważna - powiedział.

"To może główny grzech tej ekipy"

Wiceprezes ZNP powiedział, że "to może główny grzech tej ekipy, że prawo jest tworzone prawie z poniedziałku na wtorek, w niezwykłym tempie". - To jest pokaźna książka, około pięciuset stron. Tego nawet księgowi nie są w stanie odpowiednio przełknąć - ocenił.

- Trzeba informować, a tutaj tego zabrakło. Po prostu przyjęli ustawę, zrobili piękne plakaty i cały czas mówili, jak to obywatele na tym skorzystają. Trzeba z ludźmi rozmawiać, to jest za poważna sprawa. Nie mówię już o tym, że czas wprowadzenia tej ustawy jest naprawdę niefortunny - dodał.

Autor:mp

Źródło: TVN24