Samorządowy Polski Ład. Premier o szczegółach

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział Samorządowy Polski Ład. Ma on się składać z trzech filarów, w tym stabilizacji dochodów bieżących. Do kas samorządów ma trafiać co roku subwencja inwestycyjna. Samorządy zadecydują, na co będą chciały przeznaczyć te pieniądze.

Samorządowy Polski Ład - trzy filary

Morawiecki podkreślał przy tym, że to samorządy zadecydują, na co będą chciały przeznaczyć te pieniądze. - Algorytm będzie sprawiedliwy. Będzie dzielił (środki - red.) dla wszystkich samorządów, po drugie z pewnym sufitem i podłogą, czyli uwzględni pewnego rodzaju różnicę dochodów pomiędzy najbardziej bogatymi gminami, miastami, powiatami, a tymi najmniej zamożnymi - zapewnił premier podczas konferencji prasowej w Kamieńcu Ząbkowickim w województwie dolnośląskim.

Premier przekazał, że drugim filarem ma być stabilizacja dochodów. - Zaprezentowaliśmy mechanizm stabilizacji, można go nazwać 1/12, czyli dochody podzielone w sposób taki, aby w przewidywalny sposób wpadały do kasy budżetu gminy, budżetu powiatu, czy miasta - tłumaczył.

Trzeci filar stanowi subwencja inwestycyjna, która co roku ma być przekazywana samorządom. - Co roku, przez kolejne x lat, do odwołania - tak długo, jak my będziemy rządzili, to na pewno - zapewnił szef rządu.