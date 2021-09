Rządowa rewolucja podatkowa coraz bliżej. "Jest dużo kontrowersyjnych punktów"

- W całym programie jest dużo kontrowersyjnych punktów – między innymi finansowanie Polskiego Ładu, odbieranie pieniędzy samorządom. Ja, jeżeli miałbym kierować jakąś krytykę, to kierowałbym ją tam - powiedział na antenie TVN24 główny ekonomista "Pulsu Biznesu" Ignacy Morawski. Jak jednak ocenił, "same zmiany podatkowe są oczywiste".

- Główny punkt tego programu, najważniejszy, to zmiana podatków, obniżka podatków dla osób zarabiających do 5-6 tysięcy złotych miesięcznie i podwyżka podatków, dosyć wyraźna, dla wszystkich zarabiających powyżej 10, 12 tysięcy złotych miesięcznie - mówił.

Polski Ład - podatki. Kto zyska?

- Moim zdaniem jest to zmiana, którą wykonałaby każda partia. Przypomnę, że PO pod koniec rządów chciała zrobić to samo, tylko może w bardziej przejrzysty sposób. Te zmiany z Polskiego Ładu są dość skomplikowane i czynią system bardziej złożonym. Co do kierunku, wydaję mi się, że dzisiaj zrobiłby to każdy. Nie widzę dzisiaj, w tym konkretnym punkcie dużo kontrowersji - mówił.