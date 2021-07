Rząd szykuje zmiany w podatkach. Premier: ustawa w najbliższych dniach trafi do konsultacji

Ustawa podatkowa powstająca w ramach Polskiego Ładu trafi w najbliższych dniach do konsultacji społecznych - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że jeszcze we wtorek zamierza się spotkać w tej sprawie z wicepremierem Jarosławem Gowinem.

- Ustawa (podatkowa - red.) trafia w tych dniach do konsultacji społecznych, do dyskusji w gronie fachowców, samorządowców, podatkowców ale przede wszystkim naszych obywateli - powiedział premier.

Spotkanie z Jarosławem Gowinem

- Dzisiejszego wieczoru jesteśmy umówieni z nim (Jarosławem Gowinem - red.), z jego posłami, z jego ekspertami i z ministrami z resortu finansów, z ekspertami, którzy współtworzyli wraz ze mną Polski Ład i będziemy się starali przekonać naszych partnerów do tego, by bez zastrzeżeń, z pełnym przekonaniem poparli Polski Ład - stwierdził premier Morawiecki.

Składka zdrowotna i samozatrudnieni

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamentami mają być 7 proc. PKB na zdrowie; zmiany w podatkach - kwota wolna od podatku ma wzrosnąć do 30 tys. zł, a próg podatkowy ma wzrosnąć z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł. Jednocześnie zapowiedziano zmiany w odliczeniach składki zdrowotnej, co częściowo niweluje pozytywny dla podatników skutek znaczącego podniesienia kwoty wolnej od podatku.