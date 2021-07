"Rewolucyjna zmiana inwestycyjna". Premier zapowiada start nowego funduszu

Ogłaszam start rządowego funduszu Polski Ład - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Wyjaśnił, że o pieniądze z tego funduszu będzie można się ubiegać już od piątku. Wielkość "pilotażowej transzy" ma wynieść 20 miliardów złotych.

Podczas konferencji w Borczu na Kaszubach szef rządu przypomniał założenia Polskiego Ładu, m.in. zawarte w nim rozwiązania podatkowe. - Poprzez najwyższą kwotę wolną budujemy bardziej sprawiedliwy system podatkowy - podkreślał Morawiecki. Dodał, że dzięki temu dla 65 proc. emerytów emerytura będzie bez podatku.

Morawiecki podkreślał, że w niektórych regionach są jeszcze "białe plamy" niedoinwestowania. - Ten deficyt rozwojowy będziemy nadrabiać w bardzo szybkim tempie dzięki funduszowi Polski Ład - mówił.

Dodał, że w ramach środków unijnych Polska ma otrzymać 770 mld zł. To będą pieniądze, mówił, na cele kulturowe, na urządzenia sportowe, baseny, boiska, na szkolnictwo i edukację.

- O wszystko to będzie można się ubiegać już od jutra. Tutaj z Kaszub ogłaszam start rządowego funduszu Polski Ład - powiedział premier. Dodał, że to "program w pilotażowej transzy możliwy do 20 miliardów złotych".

- W najbliższych kilka tygodni rozpoczynamy nabór do 20 miliardów złotych i finansowanie inwestycji do 95 procent - zapowiadał. To ostatnie, jak dodał, "to fundamentalna, rewolucyjna zmiana inwestycyjna".

- Dlaczego się na to zdecydowaliśmy? Żeby stworzyć perspektywy nowych miejsc pracy. Przy tym programie można sobie wyobrazić ile polskich firm (...) będzie mogło zatrudniać nowych pracowników. Polski Ład to setki tysiące nowych miejsc pracy - powiedział Mateusz Morawiecki.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamentami mają być 7 proc. PKB na zdrowie; zmiany w podatkach - kwota wolna od podatku ma wzrosnąć do 30 tys. zł, a próg podatkowy z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł. Jednocześnie zapowiedziano zmiany w odliczeniach składki zdrowotnej, co częściowo niweluje pozytywny dla podatników skutek znaczącego podniesienia kwoty wolnej od podatku. Jednocześnie zapowiedziano inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy.

