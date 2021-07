Porozumienie chce zmian w Polskim Ładzie. "Koncepcja reformy podatkowej wymaga istotnej korekty"

Naszym zdaniem zawarta we wstępnej wersji Polskiego Ładu koncepcja reformy podatkowej wymaga istotnej korekty. W szczególności dotyczy to likwidacji możliwości odpisywania od podatku składki zdrowotnej - czytamy w dokumencie o tytule "Stanowiska Zarządu Porozumienia Jarosława Gowina", do którego dotarła Wirtualna Polska.

"Porozumienie Jarosława Gowina domaga się kolejnych zmian w Polskim Ładzie. Chodzi o propozycje podatkowe. Mateuszowi Morawieckiemu wciąż nie udało się przekonać Jarosława Gowina" - napisał na Twitterze dziennikarz wp.pl Patryk Michalski.

Opublikował również dokument o tytule "Stanowiska Zarządu Porozumienia Jarosława Gowina".

W dokumencie napisano, że Porozumienie popiera wiele reform, które znalazły się Polskim Ładzie - m.in podniesienie kwoty wolnej od podatku, tzw. ulgę dla klasy średniej czy program mieszkaniowy.

"W realizacji tego ambitnego programu widzimy szansę na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, podniesienie zamożności polskiego społeczeństwa i dalszy zrównoważony rozwój Polski" - czytamy w piśmie, do którego dotarła WP.

Wynika z niego również, że Porozumienie ma zastrzeżenia co do zawartej w Polskim Ładzie koncepcji reformy podatkowej, która - według ugrupowania - "wymaga istotnej korekty". "W szczególności dotyczy to likwidacji możliwości odpisywania od podatku składki zdrowotnej" - doprecyzowano.

Według Porozumienia "konieczna jest dalsza dyskusja nad sposobem opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą", gdyż "w praktyce chodzi o kluczowy dla polskiej gospodarki sektor małych i średnich przedsiębiorstw".

"Tymczasem zaproponowane dotychczas rozwiązania podatkowe w wyraźny sposób są korzystniejsze dla przedsiębiorstw dużych (w większości znajdujących się w rękach kapitału zagranicznego) niż dla sektora MŚP, skupiającego głównie przedsiębiorców polskich" - napisano w dokumencie.

Podkreślono również, że "ostateczne ustosunkowanie się przez Porozumienie do nowych propozycji podatkowych będzie możliwe po zapoznaniu się ze szczegółowymi zapisami ustawy".

"Rozmowy z Porozumieniem trwają"

Rzecznik rządu Piotr Mueller w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce wskazał, że rozmowy z Porozumieniem trwają. - Musimy poszukać jakiegoś kompromisu w tym zakresie. Jednocześnie takiego kompromisu, który nie będzie powodował znaczącego wzrostu wydatków w tym obszarze. Każda ulga, każde dodatkowe ruchy jeśli chodzi o obniżanie podatków kosztuje konkretne, kolejne miliardy złotych - zaznaczył.

Z drugiej strony - dodał - rząd chce zabezpieczyć większe nakłady na służbę zdrowia i do tego potrzebna jest korekta, jeśli chodzi o składkę zdrowotną. - Tutaj musimy się spotkać gdzieś po środku. Na pewno nie będzie tak, że nie zmodyfikujemy części systemu, bo wtedy ta reforma będzie po prostu fikcją - zaznaczył Mueller.

Pytany czy jest to kwestia, która może zaważyć na dalszym trwaniu Zjednoczonej Prawicy zauważył, że Polski Ład jest niezbędnym elementem by Zjednoczona Prawica mogła reformować dalej państwo.

- Po to jesteśmy w rządzie, po to jest Zjednoczona Prawica, aby te reformy były wprowadzane. Więc jeżeli nie jesteśmy w stanie wprowadzić kilku kluczowych reform, to faktycznie trzeba się zastanowić, czy to jest sens w takiej formule trwać - podkreślił rzecznik rządu. Wyraził jednocześnie przekonanie, że zostaną znalezione rozwiązania, które zadowolą również Porozumienie.

Mueller poinformował też, że rozmowy z Porozumieniem w sprawie zmian podatkowych powinny się w tym tygodniu zakończyć.

- W tym tygodniu chcemy te rozmowy zakończyć i zaprezentować do konsultacji społecznych projekt ustawy podatkowej. Kompleksowy, zawierający zarówno podwyższenie kwoty wolnej, podwyższenie drugiego progu podatkowego, reformę składek zdrowotnych, czyli cały pakiet finansowy, który jest przedstawiony w Polskim Ładzie - oświadczył rzecznik rządu.

Zdaniem Muellera jeśli ten plan się powiedzie, to projekt mógłby trafić do Sejmu na przełomie sierpnia i września.

Wcześniejsze rozmowy

Premier Mateusz Morawiecki w ub. tygodniu spotkał się z wicepremierem i szefem Porozumienia Jarosławem Gowinem, aby przedyskutować wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych zawartych w Polskim Ładzie.

- Część rozwiązań podatkowych, które proponowaliśmy została przez pana premiera i Prawo i Sprawiedliwość zaakceptowana, ale nie w takim zakresie, jaki by nas satysfakcjonował. Natomiast wczoraj (we wtorek - red.) padły pewne nowe propozycje i one są w tej chwili analizowane - powiedział wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii.

Zapowiedział też, że Porozumienie na pewno nie poprze żadnych rozwiązań, które uważalibyśmy za szkodliwe z punktu widzenia polskiej gospodarki.

Polski Ład

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to: 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zwiększenie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł. W programie zaproponowano też m.in. zlikwidowanie odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes