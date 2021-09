Zerowy PIT dla dużych rodzin. Tak mogą wyglądać przepisy

W ramach programu Polski Ład rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku - pisze czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna". Przepisy obejmą ich jednak, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tysięcy złotych rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu.

Według "DGP", poprawka, która ma być gestem pod adresem rodzin 4 plus, jest przesądzona. - Mieliśmy nieco inne propozycje wyjściowe, ale stanęło na zerowym PIT dla rodzin 4 plus. To dobre rozwiązanie, teraz trwają rozmowy na temat szczegółów. Ostatnie słowo należy do premiera Mateusza Morawieckiego – potwierdza w rozmowie z dziennikiem reprezentujący środowisko konserwatywnych posłów PiS Bartłomiej Wróblewski.