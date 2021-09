Polski Ład a dochody samorządów. Wyliczenia Fitch Ratings

Agencja Fitch wskazała, że jednym ze skutków Polskiego Ładu, zgodnie z propozycjami zaprezentowanymi w maju br., byłoby zmniejszenie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), które są przekazywane każdego roku przez organy państwowe do budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Przypomniano, że według rządowych szacunków, ubytek ten wyniósłby 144,89 mld zł łącznie w latach 2022-2031. "PiS, który nie ma większości parlamentarnej, może mieć trudności z uchwaleniem ustaw. Z tego powodu nie uwzględniliśmy skutków możliwego ubytku dochodów z PIT w aktualnych scenariuszach ratingowych dla 18 polskich miast ocenianych przez Fitch, z których 17 to gminy na prawach powiatu" - poinformowała agencja.

Fitch Rating to amerykańska agencja ratingowa, która ocenia zdolności do obsługi długu m.in. 18 polskich miast.

Podatki - samorządy a Polski Ład

PIT jest największym źródłem dochodów podatkowych miast ocenianych przez agencję. Zaliczają się do niego również podatki lokalne oraz w mniejszym stopniu dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy z PIT są drugim co do wielkości źródłem dochodów ogółem, po otrzymanych subwencjach i dotacjach.