Wyższe podatki dla ponad 700 tysięcy przedsiębiorców. Rzecznik interweniuje u ministra

Znaczne podniesienie obciążenia dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zniechęci ich do utrzymywania tej formy rozliczenia się z fiskusem - podkreśla Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, odnosząc się do zmian w ramach Polskiego Ładu. Poinformował też o trwającej zbiórce podpisów pod petycją o zachowanie podatku liniowego w obecnym kształcie. Do tej pory poparło ją prawie 50 tysięcy osób.

Rzecznik MŚP w piśmie do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach konsultacji społecznych, zgłasza uwagi do zmian w podatku liniowym w ramach Polskiego Ładu.

Według szacunków Rzecznika, zmiany w podatku liniowym, przewidziane w ramach Polskiego Ładu, zakładają podniesienie obciążenia podatkowo-składkowego z 19 proc. na 28 proc. dla ponad 700 tysięcy przedsiębiorców. Abramowicz podkreśla, że termin wprowadzenia reformy przypada na okres bezpośrednio po dotkliwym dla wielu firm lockdownie, co zdecydowanie utrudni im odrobienie strat finansowych.

Polski Ład a podatek liniowy. Rzecznik MŚP: to znaczne podniesienie obciążeń

- Banki nie chcą słyszeć o kredytach dla branż dotkniętych lockdownem - zauważa Adam Abramowicz. - Firmy te mogą uzyskać pieniądze na odtworzenie środków trwałych i potrzebne inwestycje wyłącznie z własnego dochodu, a projektowane zmiany zakładają zmniejszenie tej możliwości o 9 proc. w skali roku - alarmuje.

Rzecznik MŚP apeluje również o przesunięcie w czasie o rok wejścia w życie reform, które obecnie zaplanowane są na 1 stycznia 2022 r., z zastrzeżeniem że rząd nie będzie w tym czasie blokował działalności gospodarczej. Adam Abramowicz uzasadnia swoje stanowisko koniecznością rzetelnego odniesienia się przez projektodawcę do licznych uwag zgłaszanych podczas konsultacji społecznych oraz potrzebą wypracowania nowej wersji reformy podatkowej, która w większym stopniu uwzględni interesy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

- Podatek liniowy po wprowadzeniu go w 2004 roku okazał się znakomitym instrumentem podatkowym. W ciągu kilku kolejnych lat doprowadził do 100 proc. wzrostu wpływów budżetowych z tego podatku – twierdzi Adam Abramowicz.

- Tak znaczne podniesienie obciążenia dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zniechęci ich do utrzymywania tej formy rozliczenia się z fiskusem, spowoduje odpływ do innych sposobów opodatkowania, zachęci do optymalizacji podatkowych i mnożenia kosztów. Doprowadzi to do spadku dochodów budżetowych, a więc zakładane przez Ministerstwo Finansów zrównoważenie wydatków nie nastąpi - podkreśla.

Polski Ład

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

