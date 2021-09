Polski Ład. Rząd przyjął projekt ustawy podatkowej

Rząd przyjął projekt ustawy podatkowej zawierającej pakiet rozwiązań z Polskiego Ładu - poinformował na konferencji premier Mateusz Morawiecki. Wśród najważniejszych zmian szef rządu wymienił podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz progu podatkowego z 85 do 120 tysięcy złotych.

Zmiany podatkowe w Polski Ładzie

- Podatki w Polsce będzie się płaciło od poziomu 30 tysięcy złotych zarobków rocznie. Dziewięć milionów Polaków ze wszystkich, którzy pracują lub są emerytami, przestaje płacić PIT. Polski Ład to systemowa zmiana, w wyniku której 16,5 miliarda złotych zostanie w kieszeniach Polaków - powiedział premier.

Dodał, że zaakceptowane przez rząd zmiany w podatkach, "to historyczna obniżka".

Z punktu widzenia pracowników kluczowe są trzy zmiany: wzrost kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 tys. zł, podwyżka progu podatkowego (powyżej którego stawka PIT wynosi 32 proc.) z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł oraz zmiany w składce zdrowotnej.

Jeśli chodzi o składkę zdrowotną, to w przypadku firm rozliczających się na skali podatkowej jej wysokość nie ulegnie zmianie - 9 proc. od dochodu podatnika - bez możliwości odliczenia jej od podatku. Zmieni się wysokość składki dla firm, które rozliczają się w sposób uproszczony - które wybrały albo podatek liniowy 19 procent, albo ryczałt i kartę podatkową. Wysokość składki zdrowotnej od liniowców - od przyszłego roku będzie wynosić 4,9 proc., wobec pierwotnie proponowanych 9 proc.

Domy do 70 metrów kwadratowych

Morawiecki oświadczył, że rząd przyjął też projekt przepisów zakładających możliwość budowy domów mieszkalnych do 70 m kw. przy bardzo uproszczonych formalnościach, bez książki budowy i kierownika budowy. Jak wyjaśnił, rozpoczęcie budowy będzie wymagało jedynie zgłoszenia tam, gdzie istnieje plan zagospodarowania, a gdy go nie ma, potrzebna będzie 21-dniowa procedura uzyskania warunków zabudowy.

- To nowy rozdział w historii polskiego budownictwa, napisany w duchu wolności, własności i prywatności. Po to, żeby uwolnić energię Polaków, żeby Polacy rzeczywiście mogli szybko przystąpić do realizacji swoich marzeń - stwierdził.