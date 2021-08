Zmiany podatkowe z Polskiego Ładu. Porozumienie przedstawi własne propozycje

Porozumienie nie akceptuje zmian zaproponowanych przez resort finansów

Według niego propozycja przedstawiona przez resort finansów prowadziłaby do dużego wzrostu opodatkowania dla mikro, małych i średnich firm, a więc dla polskich przedsiębiorców. - Tymczasem duże spółki, które w ogromnej mierze należą do kapitału zagranicznego uniknęłyby płacenia tak wysokich podatków - wskazał wicepremier.

Polski Ład - skutki dla samorządów

Polski Ład – kontynuował Gowin – niesie też konsekwencje podatkowe dla samorządów. - Jednym z elementów Polskiego Ładu, zasługującym bezsprzecznie na poparcie jest zdecydowane podniesienie kwoty wolnej od podatku do przyzwoitego, europejskiego poziomu 30 tys. zł. To dobre rozwiązanie ma jednak swoje negatywne skutki uboczne dla samorządów - wyjaśnił.

Według niego ugrupowanie proponuje, aby samorządy miały większy niż obecnie udział w podatkach PIT i CIT. W przypadku podatku PIT proponowany jest wzrost z obecnego ok. 50 proc. do 60 proc.

Polski Ład - najważniejsze założenia

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.