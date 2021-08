Polski Ład. Marek Belka: zamiast wielkiego działa jest kapiszon

Polski Ład to program przedwyborczy. On miał być wielkim wystrzałem, który miał doprowadzić do wzrostu popularności Prawa i Sprawiedliwości w sondażach. Okazało się, że zamiast wielkiego działa jest kapiszon - stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24 Marek Belka, były premier, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Marek Belka nie sądzi, by "Polska potrzebowała jakiegoś jednego, wielkiego programu". - Owszem, potrzebujemy wiele różnych zmian, w tym podatkowych, ale umieszczenie tego w jednym pakiecie spowoduje, że obok dobrych rozwiązań (...), mogą tam być takie, o których nam się nie śniło - ocenił były premier.

- Nie mam zaufania do rządu Prawa i Sprawiedliwości i nie wierzę, że nie poutykali tam spraw, których byśmy nie chcieli, w związku z tym, gdybym ja miał głosować w Parlamencie, tobym zagłosował przeciw - podkreślił.

Chociaż - jak zaznaczył Belka - "są tam rozwiązania ciekawe, które popieram". - Na przykład podniesienie kwoty wolnej od podatku dla pracujących, choć już bym bardzo się zastanawiał, czy takie samo podniesienie kwoty wolnej od podatku powinno dotyczyć niepracujących, to znaczy emerytów. Także podniesienie progu podatkowego do 120 tysięcy, to jest rzecz, którą warto poprzeć - wymieniał były prezes Narodowego Banku Polskiego.

- Ale z drugiej strony, mamy tam bardzo dużo niejasności podatkowych - dodał. Belka zwrócił uwagę na "ostatni list kilku tysięcy księgowych, którzy miażdżą te propozycje podatkowe rządu". - Poza tym, to jest kolejne uderzenie w samorządy, a wiemy, jaką "miłością" i "troskliwością" otacza samorządy ten rząd - zauważył. Obecnie projekt jest na etapie konsultacji społecznych.

Polski Ład - zmiany w podatkach

Najważniejsze zmiany podatkowe zawarte w Polskim Ładzie, to propozycja podniesienia kwoty wolnej od podatku z 8000 do 30 000 zł. Ponadto podniesienie z 85 528 zł do 120 000 zł progu podatkowego rozpoczynającego drugi przedział dochodów, do których ma zastosowanie 32-proc. stawka podatku. Zaproponowano jednocześnie likwidację odliczenia od podatku części składki zdrowotnej oraz zastąpienie ryczałtowej składki zdrowotnej, którą obecnie płacą mali przedsiębiorcy, składką proporcjonalną do dochodu.

W ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu ustawy podatkowej będącej częścią Polskiego Ładu, rząd podał m.in. wyliczenia dotyczące wpływu zmian na dochody jednostek samorządu terytorialnego w ciągu 10 lat od wprowadzenia w życie zmian. Z szacunków autorów projektu wynika, że w ciągu pierwszych 10 lat obowiązywania nowych przepisów, samorządy stracą ponad 132 mld zł, zaś stowarzyszenia samorządowe wyliczają stratę na 145 miliardów.

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes