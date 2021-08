"Rzeczpospolita": rząd zastanawia się nad zmniejszeniem składki zdrowotnej w Polskim Ładzie

Polski Ład to program przedwyborczy Prawa i Sprawiedliwości, ale jak pokazują wewnętrzne sondaże partii - został źle przyjęty przez społeczeństwo. W związku z tym rząd rozważa obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z 9 do nawet 3 procent - pisze "Rzeczpospolita".

"Jak twierdzi nasz informator z kręgów rządowych, PiS ma badania, z których wynika, że ponad 75 proc. Polaków negatywnie ocenia propozycje podatkowe przygotowane w ramach Polskiego Ładu. Dlatego rząd szuka sposobu, by się z nich rakiem wycofać albo poprawić ich odbiór" - informuje "Rzeczpospolita".

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie - pomysł obniżenia

Dziennik podaje, że "jednym z pomysłów miałoby być osłabienie wzrostu obciążeń wywołane objęciem większej niż do tej pory grupy podatników obowiązkiem zapłaty 9-proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne przy jednoczesnym zniesieniu możliwości odliczania jej od podatku".

- Propozycja 9-procent składki była drastyczną podwyżką podatków - cytuje informatora gazeta.

Polski Ład - wpływ zmian podatkowych i składki zdrowotnej

Z Oceny Skutków Regulacji (OSR) projektu ustawy podatkowej dowiadujemy się, że wpływy Narodowego Funduszu Zdrowia w najbliższych latach będą wyższe o ok. 11 mld zł rocznie, czyli od 2022 do 2031 r. da to 115 mld zł. "To właśnie przede wszystkim te dane wpływają na zły odbiór zmian podatkowych z Polskiego Ładu" - podkreśla "Rzeczpospolita".

- Rząd rozważa obniżenie składki zdrowotnej. Pojawiła się propozycja 3 zamiast 9 procent. Taka składka byłaby nieodliczalna od podatku - wyjaśnia informator dziennika.

"Jego zdaniem w grę wchodzi też obniżenie o 3 pkt proc. tej części składki, którą dziś można odliczać od podatku. Składka bowiem to już dziś 9 proc., ale w zeznaniu rocznym 7,75 proc. można odpisać od podatku. Każda z tych zmian oznaczałaby podwyżkę obciążeń, ale jednak znacznie mniej drastyczną niż to, co teraz leży na stole" - tłumaczy "Rz".

Podkreśla, że ostateczna decyzja rządu nie została jeszcze podjęta. - Konsultacje społeczne w sprawie zmian podatkowych w Polskim Ładzie trwają teoretycznie do końca sierpnia. Ostateczną decyzja w sprawie składki zdrowotnej premier może więc ogłosić dopiero na początku września - mówi rozmówca dziennika.

Zmiany podatkowe Polskiego Ładu - opinie

Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie krytykuje m.in. Konfederacja Lewiatan. Z wyliczeń organizacji wynika, że na zmianach stracą praktycznie wszyscy przedsiębiorcy. Zarówno - jak wskazano w komunikacie - opodatkowani na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową.

Były premier, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego, Marek Belka stwierdził "Faktach po Faktach" w TVN24, że Polski Ład miał być wielkim wystrzałem, który miał doprowadzić do wzrostu popularności Prawa i Sprawiedliwości w sondażach, a okazało się, że zamiast wielkiego działa jest kapiszon.

Belka zwrócił uwagę na "ostatni list kilku tysięcy księgowych, którzy miażdżą te propozycje podatkowe rządu". - Poza tym, to jest kolejne uderzenie w samorządy, a wiemy, jaką "miłością" i "troskliwością" otacza samorządy ten rząd - zauważył.

Polski Ład - zmiany w podatkach

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Najważniejsze propozycje zmian podatkowych to podniesienia kwoty wolnej od podatku z 8000 do 30 000 zł. Ponadto podniesienie z 85 528 zł do 120 000 zł progu podatkowego rozpoczynającego drugi przedział dochodów, do których ma zastosowanie 32-proc. stawka podatku.

Wcześniej zaproponowano również likwidację odliczenia od podatku części składki zdrowotnej oraz zastąpienie ryczałtowej składki zdrowotnej, którą obecnie płacą mali przedsiębiorcy, składką proporcjonalną do dochodu.

W ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu ustawy podatkowej będącej częścią Polskiego Ładu, rząd podał m.in. wyliczenia dotyczące wpływu zmian na dochody jednostek samorządu terytorialnego w ciągu 10 lat od wprowadzenia w życie zmian. Z szacunków autorów projektu wynika, że w ciągu pierwszych 10 lat obowiązywania nowych przepisów, samorządy stracą ponad 132 mld zł, zaś stowarzyszenia samorządowe wyliczają stratę na 145 miliardów.

Autor:kris/ams

Źródło: Rzeczpospolita, TVN24 Biznes