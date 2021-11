Luka w Polskim Ładzie. Część podatników nie zapłaci składki zdrowotnej

Część podatników nie tylko nie zapłaci podatku dochodowego, ale także składki zdrowotnej - pisze "Dziennik Gazeta Prawna", wskazując na lukę w przepisach dotyczących Polskiego Ładu.

Gazeta wskazuje, że tak wynika z uchwalonego w ubiegłym tygodniu przez parlament Polskiego Ładu. Nowelizacja czeka już tylko na podpis prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

Polski Ład. Zerowa składka zdrowotna

"Jeśli wejdzie w życie w takim kształcie, w jakim ją uchwalono, to będzie zawierać istotną lukę w przepisach. Chodzi o tzw. PIT zero dla: dużych rodzin (z co najmniej czwórką dzieci), emerytów, którzy zawieszą pobieranie świadczenia i w tym czasie będą dalej aktywni zawodowo, oraz o powracających z zagranicy" - zauważa "DGP".

Jak podkreślają autorzy, dziś z podobnej preferencji mogą korzystać tylko młodzi podatnicy do 26. roku życia.

"Od przyszłego roku wszyscy beneficjenci zerowego PIT rozliczający się według skali podatkowej nie zapłacą podatku od przychodów do 115 528 zł (limit przychodów zwolnionych od podatku, wynoszący 85 528 zł plus kwota wolna 30 tys. zł). Co więcej, rodzice w dużych rodzinach, seniorzy, którzy nie przejdą na emeryturę, oraz powracający z zagranicy będą płacić 0 zł składki zdrowotnej tak długo, jak długo nie wystąpi obowiązek naliczenia zaliczki na podatek. Co innego podatnicy do 26. roku życia; oni składkę płacą i nadal będą płacić" - podkreśla dziennik.

Polski Ład. Ekspresowe tempo prac

"DGP" przypomina, że zarówno w Sejmie, jak i w Senacie opozycja wielokrotnie wskazywała, że ekspresowe tempo prac nad tak dużą nowelizacją przyczyni się do wielu błędów. "Najprawdopodobniej mamy do czynienia z jednym z nich. Może o tym świadczyć poprawka zgłoszona na etapie prac w Senacie przez senatora PiS. Była to próba szybkiego naprawienia błędu, a więc ratowania zaistniałej sytuacji. Poprawka nie zyskała jednak akceptacji większości senatorów i przepadła".

Zdaniem Małgorzaty Samborskiej, doradcy podatkowego i partnera w Grant Thornton, Ministerstwo Finansów powinno jak najszybciej odnieść się do tego problemu. Księgowi będą bowiem mieli od 1 stycznia 2022 r. kłopot – czy naliczać składkę zdrowotną, czy tego nie robić. Odpowiednie zmiany trzeba też wprowadzić do programów księgowo–płacowych. "Niewykluczone, że do tego czasu przepisy zostaną zmienione. Mówi się o szybkiej nowelizacji Polskiego Ładu" - podkreśla "DGP".

Autor:mp/ToL

Źródło: PAP