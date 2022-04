Zmiana ustawy o PIT przyjęta do dalszych prac rządowych

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął do dalszych prac rządowych zmianę ustawy o PIT - podał w piątek wiceminister finansów Artur Soboń w mediach społecznościowych. W projekcie zaproponowano między innymi obniżenie od 1 lipca tego roku dolnej stawki PIT z 17 procent do 12 procent.

"Dzisiaj Stały Komitet Rady Ministrów na czele z @Lukasz Schreiber przyjął do dalszych prac rządowych zmianę ustawy o PIT #niskiepodatki. Dziękuję WSZYSTKIM za tygodnie dobrego dialogu społecznego i wspólnego projektu zmian podatkowych, który jest kompromisem uwzględniającym uwagi" – napisał w piątek wiceminister finansów Artur Soboń na swoim profilu na Twitterze.

Polski Ład po nowemu. Zakończyły się konsultacje

W projekcie ustawy proponuje się także obniżenie od 1 lipca tego roku dolnej stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. Poza tym zlikwidowana zostanie tzw. ulga dla klasy średniej, a przedsiębiorcy będą mogli wyłączyć składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania. W projekcie ustawy zapisano także powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców oraz zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022).