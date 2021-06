Kiedy realizacja założeń Polskiego Ładu? Premier podał harmonogram

10 projektów na 100 dni - tak ma wyglądać plan Polskiego Ładu, który zapowiedział podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Pierwszym punktem było 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, drugim emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych, trzecim zniesienie limitów do specjalistów, czwartym 7 procent Produktu Krajowego Brutto (PKB) na ochronę zdrowia.

Kolejne dotyczyły mieszkań bez wkładu własnego, budowy domu bez formalności, programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, prohramu Inwestycji Strategicznych, wyższych dopłat do paliwa rolniczego i ułatwienie bezpośredniej sprzedaży dla rolników oraz stworzenie małego Centra Nauki Kopernik.

- Po pierwsze to 30 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku. To będzie jeden z wyższych pułapów w Europie. Wyższy niż we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, a nawet wyższy niż w Danii - zaznaczył premier.

Po drugie to emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. To dla emerytów, którzy są tą naszą najstarszą częścią społeczeństwem. Naszym skarbem, nasi mamy, nasi ojcowie, dziadkowie i babcie, którym jesteśmy winni wdzięczność - stwierdził.

Polski Ład

W ubiegłym tygodniu wicepremier Jarosław Gowin informował, że przedstawił pakiet rozwiązań podatkowych, które mają znacząco zmniejszyć skalę obciążenia dla klasy średniej w związku z Polskim Ładem.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie II progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), emerytura bez podatku do 2500 zł, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania z wkładem własnym gwarantowanym przez państwo i dom do 70 mkw. bez formalności.

Inne propozycje

W środowy poranek "Rzeczpospolita" pisała, że niektóre partie opozycyjne planują przedstawianie alternatywnych dla Polskiego Ładu pomysłów bardziej w ciągu miesięcy niż tygodni.

"Platforma Obywatelska sygnalizuje na przykład, że jesienią przedstawi swoją alternatywną dla Polskiego Ładu wizję. Wtedy też opinia publiczna ma poznać nową deklarację ideową partii, która jest przygotowywana od kilku miesięcy, a w czerwcu ma być tematem dyskusji w ramach zarządu Platformy" - mogliśmy przeczytać.

Z kolei "lewica swoją główną odpowiedź programową szykuje na jesień, chociaż cały czas - do wakacji - ma prezentować swoje pomysły na kolejnych konwencjach programowych, podobnych do dwóch zorganizowanych ostatnio".

"PSL swoją odpowiedź nazywa 'Planem dla Polski' i już teraz prezentuje w trakcie konferencji prasowych i spotkań na terenie całej Polski. Propozycje dotyczą m.in. sfery mieszkaniowej oraz podatkowej. PSL proponuje np. program 'Własny kąt' oraz nowy rodzaj urlopu - roczny urlop rodzinny" - napisano.

