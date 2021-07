Kiedy projekt ustawy w sprawie zmian w podatkach? Rzecznik rządu podał termin

- Liczymy ostatnie propozycje, które są przekazywane z obu stron, tak aby ten system w całości finansowo się spinał w zdrowy, rozsądny sposób - dodał. Zapowiedział też, że wkrótce projekt trafi do konsultacji. - Na początku przyszłego tygodnia projekt pójdzie do konsultacji, liczę, że już jako wspólny projekt całej Zjednoczonej Prawicy - powiedział Piotr Mueller.

Polski Ład

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.