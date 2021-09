Kto i ile zyska na Polskim Ładzie? Wiceminister finansów Jan Sarnowski wyjaśnia

Wiceminister finansów Jan Sarnowski odniósł się do rozwiązań z Polskiego Ładu przyjętych przez rząd. Jego zdaniem etatowcy skorzystają na zmianie w klinie podatkowym. Dodał, że konsekwencją realizowanych zmian będzie siedem miliardów złotych przeznaczone na zdrowie.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski był pytany w Radiowej Jedynce o przyjęty w środę przez rząd projekt zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Dotyczą one m.in osób pracujących na etacie. - Etatowcy bardzo korzystają na zmianie w klinie podatkowym, podniesieniu kwoty wolnej od podatku 10-krotnie do 30 tysięcy złotych, a o 40 procent drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych - mówił.

Polski Ład a składka zdrowotna - komentarz wiceministra Sarnowskiego

Zwrócił też uwagę, że zmniejszenie wysokości składki zdrowotnej z 9 do 4, 9 proc. dla linowców jest wynikiem 5-tygodniowych konsultacji społecznych. - To ruch w bardzo dobrym kierunku, zmniejszający rozdźwięk między opodatkowaniem i oskładkowaniem działalności gospodarczej i pracy - wskazał. Dodał, że jest ono "odrobinę mniejsze niż oryginalnie konsultowane".

Pytany czy przedsiębiorcy rozliczający się na ryczałcie i podatku linowym czy karcie podatkowej będą odliczali sobie składkę zdrowotną od podatku, podkreślił, że "nie będą". Jak wyjaśnił, zasady pozostaną takie same - będzie to składka płacona od określonej podstawy opodatkowania, niepodlegająca odliczeniu od podatku.

Sarnowski zaznaczył, że "konsekwencją realizowanych zmian będzie kolejne 7 mld zł przeznaczone na zdrowie, które przybliży nas do realizacji celu, jakim jest 6 proc. PKB na zdrowie w 2023 r., a z drugiej strony zmiany nie zostaną przeprowadzone skokowo i będą zdecydowanie łatwiejsze do realizacji po stronie przedsiębiorców".

Pytany czy to zasadne, że świadczenia emerytalne pozostaną obciążone składką zdrowotną 9 proc. stwierdził, że w przypadku emerytów ogólne obciążenie podatkowo-składkowe znacznie się zmniejszy. Przypomniał, że płacą oni podatek od emerytury w wysokości 17 proc. i do tego jeszcze doliczają składkę zdrowotną - ogólnie wysokość opodatkowania w ich przypadku wynosi ok. 19 proc. "Teraz płacić będą jedynie 9 proc. składki zdrowotnej. To obciążenie będzie o połowę niższe niż dotychczas" - wyjaśnił.

Polski Ład - ulga dla klasy średniej, nowy podatek dla dużych firm

Dodał, że ulga dla klasy średniej to algorytm, który ma zapewnić, że pracownicy zarabiający 6-11 tys. zł na reformie nie stracą, zarabiający mniej niż 6 tys. zyskają na kwocie wolnej, a zarabiający 11-13 zyskają na zmianie progu podatkowego. "Podatnicy są u nas rozliczani w ponad 90 proc. za pomocą Twój e-PIT; tak że ulga dla klasy średniej będzie brana pod uwagę automatycznie przy rozliczeniu podatku" - wskazał.

Pytany z kolei o nowy podatek przychodowy od wielkich korporacji, który ma wynosić 0,4 proc. zaznaczył, że będą go płacić wyłącznie te firmy, które nie osiągają w Polsce dochodów, ponoszą od wielu lat straty i w stosunku do których wysokość przychodu znacznie odbiega od wypracowanego w Polsce dochodu. "Wzorem dla nas było rozwiązanie amerykańskie wdrożone przez Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych w 2018 r. -tj. minimalny podatek i tak też w ustawie podatkowej to nazwaliśmy" - powiedział.

Wiceminister Sarnowski: samorządy nie stracą na Polskim Ładzie

Odnosząc się do stwierdzenia, że samorządy stracą na rozwiązań Polskiego Ładu 15 mld zł, Sarnowski stwierdził, że "nie jest to prawda". Przypomniał, że MF równolegle do zmian podatkowych Polskiego Ładu przygotowało również projekt finansujący JST, który został przyjęty przez rząd. - Są to zmiany bardzo pozytywne dla samorządów, ponieważ z jednej strony ułatwią im dokonywanie wydatków inwestycyjnych poprzez zagwarantowanie nowej subwencji rozwojowej. Po drugie zabezpieczą samorządom stabilny poziom finansowania - powiedział.

Sarnowski był też pytany m.in, o wzrost akcyzy na piwo. - Ministerstwo Finansów nie pracuje nad taką podwyżką, tego rodzaju projekt jeszcze do nas nie wpłynął - powiedział.

Zmiany podatkowe z Polskiego Ładu przyjęte przez rząd

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w środę, że rząd przyjął projekty zmian podatkowych z Polskiego Ładu. Wcześniej minister finansów Tadeusz Kościński podał, że do pierwotnej wersji propozycji zostały wprowadzone zmiany. Dotyczą one głównie zasad rozliczania składki zdrowotnej dla ryczałtowców, firm korzystających z karty podatkowej i podatku liniowego.

Rozwiązania przyjęte przez rząd zakładają m.in. zwiększenie kwoty wolnej od podatku, podwyższenie drugiego progu podatkowego, zmianę sposobu naliczania składki zdrowotnej przez firmy, liberalizację przepisów dot. estońskiego CIT-u czy wprowadzenie nowej daniny mającej przeciwdziałać optymalizacji podatkowej przez duże koncerny.

