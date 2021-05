Polski Ład to mniej pieniędzy dla samorządów. Ministerstwo podaje kwoty

W ramach Polskiego Ładu planowane są zmiany w podatkach, obejmujące podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł z obecnych 85,5 tys. zł. Zmienia się także zasady liczenia składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Planowana jest także ulga dla klasy średniej, a więc dla osób, które zarabiają między 6,6 tys. zł a 11 tys. zł miesięcznie – poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Finansów w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej.

Koszt zmian

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.