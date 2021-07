Zmiany w podatkach. Kiedy projekt ustawy trafi do Sejmu?

Trwają ostatnie ustalenia dotyczące projektu ustawy podatkowej, która będzie częścią Polskiego Ładu. Spodziewam się, że trafi do Sejmu we wrześniu - przekazał rzecznik rządu Piotr Mueller.

O to, kiedy procedowana będzie ustawa podatkowa, rzecznik rządu pytany był w internetowym programie na stronie Rp.pl. Mueller odparł, że trwają ostatnie ustalenia co do jej kształtu. - One się wydłużyły faktycznie, miały być wcześniej uruchomione - dodał.

"W trakcie realizacji"

Podkreślił przy tym, że część projektów wchodzących w skład Polskiego Ładu jest już "w trakcie realizacji" albo "została wykonana". - Jeśli chodzi o pozostałe projekty, zostały wpisane w wykaz prac legislacyjnych rządu i lada moment zostaną skierowane na Radę Ministrów. Spodziewam się, że ustawa podatkowa pewnie trafi do Sejmu we wrześniu - dodał Mueller.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.