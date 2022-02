Polski Ład, umowa-zlecenie i niższe wynagrodzenie na rękę. "Sytuacja przestaje być komfortowa"

Polski Ład a wynagrodzenie na umowie-zleceniu

Kwota wolna uwzględniana na koniec roku

Kamila Walczak-Sucharkiewicz przyznała, że "Polski Ład wprowadził pewne pozytywne zmiany w rozliczeniach podatkowych zleceniobiorców za 2022 rok", na przykład wyższą kwotę wolną od podatku. Jednocześnie "w przypadku umowy zlecenia, nie jest ona co do zasady uwzględniana przy wypłacie wynagrodzenia". Chodzi o brak możliwości złożenia PIT-2 .

Składka zdrowotna bez odliczenia od podatku

Dodała, że ten sam zleceniobiorca za cały rok 2021 zapłaciłby 4927 złotych podatku (zarobki 108 tysięcy złotych z umowy zlecenia), przy odliczeniu 7,75 procent podstawy składki zdrowotnej oraz kwoty wolnej od podatku w wysokości 525,12 złotych. - Na obecnych zasadach natomiast jego rozliczenie roczne wskazałoby 7574 złote podatku dochodowego, co oznacza, że należałoby w 2022 roku wpłacić do urzędu skarbowego o 2647 złotych podatku więcej niż w roku 2021 - wytłumaczyła.

Zdaniem Walczak-Sucharkiewicz "pozytywne zmiany, jakie wdraża Polski Ład, tylko w części neutralizują negatywny wpływ braku możliwości odliczenia części składki zdrowotnej na powyższym przykładzie". - Patrząc na to, że w 2021 roku była możliwość odliczenia aż 7222,47 złotego od podatku z tego tytułu, to dodatkowa kwota wolna w wysokości 4575 złotych (maksymalna kwota wolna 5100 złotych pomniejszona o wykorzystaną kwotę wolną w roku 2021 w wysokości 525,12 złotego) nie jest w stanie skompensować w całości negatywnego wpływu braku odliczenia części składki zdrowotnej - podkreśliła.

Ulga dla klasy średniej na umowie-zleceniu?

Umowa-zlecenie. Wyliczenia

- Przykładowy zleceniobiorca z pensją 9 tysięcy złotych brutto miesięcznie na skutek Polskiego Ładu co miesiąc będzie dostawał niższe wynagrodzenie netto niż w 2021 roku. Będzie jednak mógł odzyskać część nadpłaconych w trakcie roku zaliczek na podatek poprzez złożenie zeznania rocznego uwzględniającego kwotę wolną od podatku. Nie oznacza to jednak, że jego wynagrodzenie netto będzie dokładnie takie samo jak w roku 2021 - podsumowała.

Polski Ład

Podatkowa część Polskiego Ładu weszła w życie 1 stycznia tego roku. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł.