Dziś prezentacja Polskiego Ładu. Na konwencji Kaczyński i Morawiecki

Co znajdzie się w Polskim Ładzie?

Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel podkreślił w piątek, że Polski Ład to projekt polityczny, który firmują partie tworzące Zjednoczoną Prawicę, czyli poza PiS również Porozumienie i Solidarna Polska.

- Wszystko, co jest już dzisiaj w tym programie i co zostanie zaprezentowane jest wspólnym projektem Zjednoczonej Prawicy - mówił Fogiel w Radio ZET.

"Wielki program inwestycyjny"

- Jeśli miałbym jednym zdaniem ująć, czym jest Polski Ład, to powiedziałbym, że jest to wielki program inwestycyjny, wielki program inwestycji w polskie zdrowie, w polską rodzinę, w demografię, w odbudowanie polskiej infrastruktury i potencjału gospodarczego tam, gdzie został on nadwątlony przez Covid-19, a rozbudowanie tam, gdzie cały czas ta infrastruktura potrzebuje rozbudowy - mówił premier Morawiecki podczas niedawnego kongresu Impact'21.