Państwo dopłaci do kredytu. "Będzie możliwość uzyskania gwarancji bankowej na 100 tysięcy złotych"

- Będą najróżniejsze przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców wsi. Na pierwszym planie postawiłbym ustawę o rodzinnym gospodarstwie rolnym, nową definicję, załatwienie różnych spraw spadkowych i możliwość przekazania gospodarstwa bez zbywania go - powiedział.

Prezes PiS w sobotę prezentują Nowy Ład zwracał uwagę, że chociaż liczba wybudowanych mieszkań rośnie – w ostatnich latach zwiększyła się o prawie 50 proc. – to jednak jest to nadal "zdecydowanie za mało".

- Jeśli chodzi o tę wielką przeszkodę w zaciąganiu kredytów mieszkaniowych przez młodych ludzi w wieku od 20 do 40 lat, to będzie możliwość uzyskania gwarancji bankowej na 100 tys. zł. Czyli ten problem zostanie albo zniesiony w ogóle, albo – jeśli ktoś chce wziąć większy kredyt – przynajmniej radykalnie ograniczony. To naprawdę duże pchnięcie do przodu – powiedział wicepremier.