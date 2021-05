Duża podwyżka kwoty wolnej od podatku, likwidacja umów śmieciowych. Zmiany dla pracowników

Kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 30 tysięcy złotych - zapowiedział podczas prezentacji Polskiego Ładu wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Dodał, że zostaną wprowadzone także regulacje dotyczące pracy zdalnej i likwidacja umów śmieciowych.

- Jest bardzo ważna dla wielu milionów sprawa płac i emerytur. Z jednej strony likwidujemy szkodliwy degresywny system podatkowy (w miarę wzrostu dochodów stawki podatkowe maleją - red.), a z drugiej strony podnosimy sumę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych - zapowiedział prezes Jarosław Kaczyński.

Jak stwierdził, oznacza to, że podatku nie będzie się płacić od 65 proc. emerytur, a także od najniższej płacy.

- Gdzieś do pięciu tysięcy złotych różnica będzie odczuwalna, ale ci, którzy zarabiają do 10 czy nawet 10,5 tysiąca miesięcznie (...) też będą mieli - niewielką - ale dopłatę - dodał, mówiąc o pozostałych rozwiązaniach.

- Drugi mechanizm obniżenia podatków to podwyższenia drugiej stawki podatkowej, w tej chwili to 85 tysięcy rocznie, będzie 120 tysięcy. To pierwsza podwyżka od 12 lat - mówił.