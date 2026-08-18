Z kraju Nie tylko Niemcy i Francja. Polska żywność coraz częściej trafia do Azji i Afryki Oprac. Wiktor Knowski |

Zakrzewski: musimy teraz budować kompetencje eksportowe Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Zgodnie z poniedziałkowym komunikatem KOWR, w pierwszym półroczu 2026 r. wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych osiągnęła blisko 29 mld euro. Jednocześnie dodatnie saldo handlu zagranicznego zwiększyło się o ponad 7 proc., osiągając 9,6 mld euro.

Jakie produkty spożywcze eksportuje Polska?

"W strukturze eksportu dominują mięso i przetwory mięsne, ziarno zbóż i przetwory zbożowe, tytoń i wyroby tytoniowe, cukier i wyroby cukiernicze, produkty mleczne, przetwory rybne, a także warzywa, owoce oraz ich przetwory" - wymienił KOWR.

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Ośrodek zwrócił uwagę na rosnące znaczenie produktów przetworzonych w polskim eksporcie żywności. Z danych wynika, że w omawianym okresie wartość eksportu wysokoprzetworzonych produktów rolno - spożywczych wzrosła o 2,3 proc. rok do roku, osiągając 20 mld euro, a wartość eksportu produktów nieprzetworzonych i minimalnie przetworzonych wyniosła 9 mld euro.

Najważniejszym kierunkiem sprzedaży pozostają kraje Unii Europejskiej, które na zakupu polskiej żywności wydały 21,5 mld euro (91 mld zł), co stanowiło 74 proc. całkowitej wartości eksportu w tej kategorii towarów. Największym odbiorcą polskiej żywności pozostają Niemcy, do których trafiły produkty o wartości 7 mld euro, co odpowiada 24 proc. całego eksportu rolno-spożywczego. Kolejne miejsca zajęły Francja (2,1 mld euro, 7 proc. udziału), Niderlandy (1,6 mld euro, 6 proc.), Włochy (1,5 mld euro, 5 proc.) oraz Czechy (1,4 mld euro, 5 proc.).

Rośnie eksport do Afryki i Azji

KOWR ocenił, że coraz większą rolę odgrywają również rynki pozaunijne. W pierwszym półroczu br. wartość eksportu produktów rolno-spożywczych do wybranych krajów Afryki i Azji wzrosła o 6 proc. Dotyczyło to m.in. Nigerii, Republiki Południowej Afryki, Filipin, Turcji oraz Maroka. Łączna wartość eksportu na rynki pozaunijne sięgnęła 7,5 mld euro (32 mld zł), a ich udział w strukturze geograficznej polskiego eksportu rolno-spożywczego osiągnął 26 proc.

"Wzrost sprzedaży polskiej żywności za granicę był rezultatem kilku czynników. Istotne znaczenie miało utrzymanie przez Polskę silnej pozycji w międzynarodowych łańcuchach dostaw, bardziej dynamiczny wzrost eksportu na rynki pozaunijne, wyższe ceny transakcyjne żywności w handlu międzynarodowym oraz korzystniejszy dla eksporterów kurs wymiany euro względem złotego" - wskazał KOWR.