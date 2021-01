Unijna mapa zadłużenia. Polska poniżej średniej

Polski dług publiczny w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł 56,7 procent Produktu Krajowego Brutto, przy czym w drugim kwartale było to 54,8 procent, a w trzecim kwartale 2019 roku - 47 procent - podał urząd statystyczny Eurostat.

Na koniec trzeciego kwartału średni wskaźnik długu publicznego w stosunku do PKB wynosił w Unii Europejskiej 89,8 proc. Dla porównania na koniec drugiego kwartału było to 87,7 proc., a w trzecim kwartale 2019 roku - 79,2 proc. Eurostat podkreślił, że na tak znaczny wzrost wpływ miała pandemia COVID-19, z powodu której w państwach UE wzrosło zadłużenie i spadł PKB.

Spośród państw UE najwyższy wskaźnik długu do PKB odnotowano na koniec trzeciego kwartału 2020 roku w Grecji - 199,9 proc., we Włoszech - 154,2 proc. oraz w Portugalii - 130,8 proc. Z kolei najniższy w Estonii - 18,5 proc., w Bułgarii - 25,3 proc. oraz w Luksemburgu - 26,1 proc. Pod względem najniższego poziomu długu publicznego do PKB Polska była na 12. miejscu w Unii.