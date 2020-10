Polska zawarła umowę z USA w sprawie atomu

"Kamień milowy"

"Dzisiejsze porozumienie to pod kilkoma względami kamień milowy: nie tylko umacnia relacje polsko-amerykańskie, ale jest dla reszty świata zapowiedzią, że Ameryka dzięki swej zaawansowanej technologii wraca do biznesu nuklearnego" - brzmi oświadczenie Georgette Mosbacher.

"Historyczna umowa"

"Polska chce być strategicznym partnerem"

Cytowany przez DoE polski ambasador w USA Piotr Wilczek zauważył z kolei, że "Polska chce być strategicznym partnerem". - Biorąc pod uwagę, ile czasu zajmuje zbudowanie, użytkowanie i rozebranie elektrowni jądrowej, to partnerstwo stanowi strategiczny wybór na sto następnych lat - wskazał.

Jak poinformował Piotr Naimski, umowa będzie niezwłocznie przesłana do Polski i jeszcze w tym tygodniu zostanie przez niego podpisana. Projekt umowy został wcześniej notyfikowany na podstawie artykułu 103 Traktatu EURATOM, a Komisja Europejska nie wniosła do niego uwag. Umowa będzie podlegać zatwierdzeniu przez Radę Ministrów i wejdzie w życie po wymianie not dyplomatycznych pomiędzy Polską i USA.