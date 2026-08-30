Z kraju Ważne zadanie na G20. Domański i Glapiński lecą do USA Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Minister finansów Andrzej Domański o udziale w szczycie G20: Polska ma miejsce przy najważniejszym stole decyzyjnym światowej gospodarki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: NBP

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Pod koniec sierpnia ministrowie finansów oraz szefowie banków centralnych krajów wchodzących w skład grupy G20 spotkają się w Asheville w Karolinie Północnej w USA. W spotkaniu weźmie udział Polska, którą będą reprezentować minister Andrzej Domański i prezes NBP Adam Glapiński.

Ministerstwo Finansów w komunikacie w ubiegłym tygodniu poinformowało, że Domański w Asheville będzie 31 sierpnia i 1 września, a rozmowy mają dotyczyć m.in. sytuacji i tendencji w światowej gospodarce, nierównowag gospodarczych, polityk wspierających wzrost, rozwoju sektora prywatnego i zastosowania sztucznej inteligencji, bankowości i aktywów cyfrowych, przeciwdziałania oszustwom i wyłudzeniom oraz rozwoju kompetencji finansowych.

Polska zabiega o trwałe miejsce w G20

"Polska będzie prezentowała swoje doświadczenia dotyczące zwiększania potencjału wzrostowego gospodarki, deregulacji i cyfryzacji administracji. Ważnym elementem dyskusji będzie również odporność gospodarcza, w tym bezpieczeństwo łańcuchów dostaw, bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne oraz stabilność finansowa" - dodał resort. Przekazał, że w trakcie obrad Domański poprowadzi sesję poświęconą wzrostowi gospodarczemu.

Tego samego dnia minister Domański informował, że w Asheville ma zaplanowane bilateralne spotkania z przedstawicielami m.in. Japonii. Podkreślił, że rozmowy będą toczyć się też z krajami, które w nadchodzących latach będą pełnić prezydencję w grupie, czyli z Wielką Brytanią i Koreą Południową. Głównym tematem tych ostatnich rozmów ma być dalsze uczestnictwo Polski w pracach G20.

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Domański: osiągnęliśmy niezwykle dużo

- W tym roku osiągnęliśmy niezwykle dużo, (...) uczestniczymy w tych pracach na prawach pełnego członka. Jesteśmy obecni we wszystkich grupach, zabieramy głos we wszystkich tematach - powiedział minister.

Domański ocenił, że Polska jest istotnym partnerem zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i Korei Południowej. Zwrócił uwagę, że jesteśmy odbiorcą koreańskiego sprzętu wojskowego, w tym czołgów K2, a koreańskie firmy są zakorzenione w naszej gospodarce.

Szef MF zapowiedział, że będzie rozmawiał z nowym ministrem finansów Wielkiej Brytanii. Zwrócił jednocześnie uwagę, że Polska - dzięki rosnącej pozycji w Unii Europejskiej - może być ważnym partnerem dla tego kraju.

NBP o udziale Polski w G20

W niedzielę Narodowy Bank Polski wskazał, że wśród najważniejszych tematów obrad w Asheville jest wspieranie wzrostu gospodarczego, globalne nierównowagi makroekonomiczne, polityka pieniężna oraz stabilność światowej gospodarki.

"Prezes NBP przedstawia doświadczenia Polski związane z budowaniem nowoczesnej i odpornej gospodarki. Mówi także o działaniach banku centralnego na rzecz stabilności finansowej, w tym o decyzji dotyczącej zwiększenia zasobów złota NBP do 700 ton. Informacja ta spotkała się z uznaniem i dużym zainteresowaniem uczestników spotkania" - podkreślił bank centralny.

Zauważył, że na zaproszenie amerykańskiej prezydencji G20 Polska w 2026 r. uczestniczy w pracach grupy jako pełnoprawny członek, w ramach ścieżki gospodarczej i finansowej.

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Czym jest G20?

Grupa G20 zrzesza 19 największych gospodarek narodowych oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską. Jej członkowie odpowiadają za ok. 85 proc. światowego PKB i ponad 75 proc. światowego handlu. G20 nie ma prawnych kryteriów doboru członków, nie ma też stałych struktur.

Podobne spotkanie z udziałem Domańskiego i Glapińskiego odbyło się w kwietniu w Waszyngtonie, a kolejne zaplanowano na połowę października w Bangkoku przy okazji konferencji Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.