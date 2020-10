"Chcemy się uniezależnić od rosyjskiego gazu, od arabskiej ropy". Premier o największych wyzwaniach

Koronawirus a gospodarka

Przekonywał, że o konkurencyjności decydują technologie, konkurencyjne ceny energii, czyli to, czy umiejętnie przeprowadzimy transformację energetyczną. - Liczy się edukacja, czyli czy będziemy dostosowywali system edukacji do wyzwań nowego rynku pracy, czy zamkniemy lukę jeżeli chodzi o poziom infrastruktury, (...) czy zamkniemy lukę jeżeli chodzi o poziom zaawansowania przemysłu, bo mamy cały czas o 30 proc. niższą produktywność niż średnio w Unii Europejskiej. Jeżeli to się uda, to kryzys może być dla nas szansą rozwoju i stworzyć dobrą dekadę - powiedział.