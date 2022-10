Słony rachunek za politykę PiS. Potężne pieniądze wstrzymane

Unia Europejska nie wypłaci Polsce żadnych pieniędzy, dopóki nie dojdzie do naprawy sądownictwa w naszym kraju - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita". Gazeta zauważa, że oznacza to wstrzymanie wielu inwestycji.

Dostajemy pieniądze wynegocjowane za Tuska

"Rz" przytacza dane z rządowej strony internetowej, z których wynika, że w Polsce zrealizowano do tej pory inwestycje za blisko 700 mld zł z unijnych pieniędzy. Komisja Europejska szacuje, że środki otrzymane przez Polskę w latach 2014-2020 będą odpowiadać w 2023 roku za ponad 2-proc. wzrost produktu krajowego brutto ( PKB ).

"To oznacza, że większość dynamiki gospodarczej będziemy zawdzięczać funduszom UE. Ta hossa właśnie się jednak kończy, bo w praktyce dostajemy już tylko pieniądze z budżetu na lata 2014-2020, czyli wynegocjowane jeszcze przez rząd Donalda Tuska . Wszystko, co teoretycznie uzgodnił obecny rząd, jest przez Komisję wstrzymane. I nie zostanie uruchomione, dopóki Polska nie naprawi wymiaru sprawiedliwości" - pisze dziennik.

Bruksela nie opłaci faktur. "Te rachunki będą czekać"

"Polska może zacząć realizować projekty, bo cztery programy operacyjne zostały już przez KE zaakceptowane, ale nie może liczyć na to, że Komisja opłaci przysłane do Brukseli rachunki" - wskazuje dziennik.

- Polskie władze same zadeklarowały, że nie wypełniły jednego z podstawowych warunków umożliwiających zwrot pieniędzy, związanego z kartą praw podstawowych. To horyzontalny warunek, nie dotyczy poszczególnych sektorów, ale całości funduszy. I dopóki on nie będzie wypełniony przez Polskę, płatności nie będą zwracane przez KE. Te rachunki będą czekać - powiedział Marc Lemaitre, dyrektor generalny ds. polityki regionalnej w KE, na spotkaniu zorganizowanym w ubiegłym tygodniu w Brukseli w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów.