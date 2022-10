"Recesja", "katastrofa dla tysięcy firm", "zjazd złotego". Ekonomiści o sprawie funduszy UE

Najpierw "Financial Times", a następnie "Rzeczpospolita" poinformowały, że Bruksela miała wstrzymać "praktycznie wszystkie fundusze dla Polski, dopóki nie naprawimy sądownictwa". Chodzi o ponad 75 mld euro z Funduszu Spójności. "Polska może zacząć realizować projekty, bo cztery programy operacyjne zostały już przez KE zaakceptowane, ale nie może liczyć na to, że Komisja opłaci przysłane do Brukseli rachunki" - wskazała "Rz". - Te rachunki będą czekać - powiedział Marc Lemaitre, dyrektor generalny ds. polityki regionalnej w KE, na spotkaniu zorganizowanym w ubiegłym tygodniu w Brukseli w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów.

"Katastrofa dla sektora budownictwa i tysięcy firm"

Maciej Bukowski, prezes think tanku WiseEuropa, zauważył, że "utrata KPO i funduszy spójności UE to tak jakby każdy powiat w Polsce stracił 2 mld złotych albo każda gmina 250 mln złotych".

"Do tej kwoty należałoby jeszcze doliczyć utratę poziomu PKB o mniej więcej 3 proc. co dla każdego powiatu oznaczałoby utratę dodatkowo ok. 1 mld dochodów (firm, ludzi i JST) a dla każdej gminy utratę 125 mln dochodów ponad to co wynika z bezpośredniej utraty transferu z UE" - dodał Bukowski.