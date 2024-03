Zamknięcie granicy dla ukraińskich towarów rolno-spożywczych jest rozwiązaniem atomowym - powiedział w "Jeden na jeden" wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski. W jego ocenie "zawsze je trzeba brać pod uwagę, jeśli wyczerpią się wcześniej przewidywane rozwiązania, możliwości rozwiązania tego sporu".

Wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski w "Jeden na jeden" w TVN24 był pytany, czy zamknięcie granicy dla ukraińskich towarów rolno-spożywczych jest możliwe. - To jest rozwiązanie atomowe, bo jeżeli zamyka się granicę w jedną stronę, też trzeba się liczyć, że będzie zamknięcie z drugiej strony, będziemy mieć problem z tym, co my chcemy wyeksportować - wskazał wiceszef MRiRW.

- Zawsze je trzeba brać pod uwagę, jeśli wyczerpią się wcześniej przewidywane rozwiązania, możliwości rozwiązania tego sporu - dodał.

Krajewski zapewnił jednak, że "cały czas trwają rozmowy ze stroną ukraińską". - W poniedziałek minister (rolnictwa i rozwoju wsi) Czesław Siekierski spotyka się z przedstawicielami rządu Ukrainy, po to, żeby rozmawiać o naszych relacjach - przekazał gość TVN24.

Wcześniej, pod koniec lutego, premier Donald Tusk mówił, że rząd rozmawia ze stroną ukraińską "o czasowym zamknięciu granicy i zamknięciu wymiany handlowej", jednak byłoby to rozwiązanie tymczasowe i "bolesne" dla obu stron.

"U nas te produkty nie są potrzebne"

Wiceszef MRiRW był w "Jeden na jeden" pytany, jakie towary mogłyby być objęte ograniczeniami.

- Te wszystkie, które destabilizują polski rynek, mówimy o drobiu, jajach, miodzie, cukrze, malinach, owocach miękkich. To są te produkty, które nie były objęte embargiem, w sposób nadmiarowy zostawały w Polsce. Od początku mówimy, że te produkty powinny wyjechać z Ukrainy, powinny trafić do krajów trzecich, tam, gdzie są potrzebne. U nas te produkty nie są potrzebne, psują nasz rynek. O tym rozmawiamy od pierwszego dnia, kiedy przejęliśmy władzę, ale chcemy to robić w konsensusie, do tego wykorzystujemy rozmowy bilateralne, po to, żeby te rozwiązania znaleźć i iść do przodu - tłumaczył Stefan Krajewski.

- To, co zostało zrobione dla Ukrainy od początku przez Polaków, ta pomoc, dzisiaj nie możemy tego wszystkiego przekreślić i dziwi mnie stanowisko dzisiejszej opozycji, która tak chętnie mówi o totalnym embargu, zamknięciu wszystkiego, nie podejmowali takich decyzji, kiedy rządzili - zwracał uwagę wiceminister rolnictwa.

Europejski Zielony Ład do zmiany

Gość "Jeden na jeden" był pytany o zmiany w Europejskim Zielonym Ładzie i czy może obiecać rolnikom, że zniknie obowiązkowe ugorowanie. - Takie wnioski składaliśmy do Komisji Europejskiej, jest dobry klimat i mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli powiedzieć, jeszcze nie dzisiaj, ale za chwilę, że na dobre zniknie obowiązkowe ugorowanie. W to miejsce może pojawić dobrowolne ugorowanie, ale w ramach nowego pakietu, ekoschematu, i za to byłyby dodatkowe pieniądze - poinformował.

- Nam na tym zależy jako polskiemu rządowi, jako ministerstwu, pan minister Czesław Siekierski przedstawiał to na unijnej Radzie do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa, konsultował z komisarzami, przedstawicielami rządów członkowskich, po to, żeby uzyskać te zgody - wskazywał Krajewski.

Jak tłumaczył, zmiany mają być wprowadzane dwutorowo - początkowo w ramach derogacji. - W ramach derogacji, tak jak w 2023 roku, czyli taka jednorazowa zgoda, żeby w tym roku nie było ugorowania, żeby odstąpić od okrywy zielonej, od zmianowania. To było zgłoszone jako jedna część, czyli w ramach derogacji na 2024 rok. Ale też chcemy, żeby mówiąc o uproszczeniu, czy naprawieniu Europejskiego Zielonego Ładu, (...), chcemy to zmienić na dobre, tylko pierwszy taki krok jest szybciej, związany z derogacją, natomiast reszta wymaga zmiany zapisów i to wymaga czasu, ale na pewno od tego nie odstąpimy, chcemy zniesienia nieracjonalnych zapisów na dobre - zadeklarował wiceszef MRiRW.

Europejski Zielony Ład to pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej, a ostatecznie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

