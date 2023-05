Rząd powołuje nowego pełnomocnika. Takich stanowisk jest ponad pół setki

Czym będzie zajmował się nowy pełnomocnik?

Odbudowa Ukrainy z udziałem Polski

Prezydent Andrzej Duda na początku maja br. mówił, że odbudowa Ukrainy i nasza partycypacja w tej odbudowie będzie naszym kolejnym priorytetem. - Chcielibyśmy, aby Unia Europejska i abyśmy my w Unii Europejskiej tę odbudowę Ukrainy realizowali. Do tego są potrzebne fundusze, do tego jest potrzebne nie tylko współdziałanie nasze, ze wszystkimi naszymi partnerami w Unii Europejskiej, do tego potrzebne jest też dobre nastawienie i dobre funkcjonowanie w tym kierunku instytucji europejskich - wskazywał prezydent.