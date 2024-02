Ministrowie Polski i Ukrainy rozmawiali o sytuacji rolników

czytaj dalej

Główny inspektor transportu drogowego Artur Czapiewski poinformował w piątek o nieprawidłowościach związanych z zakupem 33 samochodów marki BMW na potrzeby Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Szef GITD złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Warszawie. Do tej sprawy odniósł się w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl były szef GITD Alvin Gajadhur. - Uważam, że to są całkowicie bezpodstawne zarzuty. Wszystkie zakupy były realizowane przy stosowaniu procedur przetargowych, wygrywała najkorzystniejsza oferta - zapewnił Gajadhur.