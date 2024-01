"Wracamy do polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych". Premier wskazał główne tematy

czytaj dalej

Wskaźnik PMI dla niemieckiego przemysłu w styczniu 2024 roku wzrósł do 45,4 punktu z 43,3 punktu w grudniu - wynika ze wstępnych danych firmy S&P Global. To lepszy wynik niż prognozowano. Podobna sytuacja dotyczy Francji i strefy euro. Mimo to - jak podkreślił Łukasz Zembik, ekspert Oanda TMS Brokers - przemysł w strefie euro "jest wciąż daleki od ożywienia". Wartość wskaźnika poniżej 50 punktów oznacza kurczenie się branży. Ponadto gorzej od oczekiwań wypadły wskaźniki PMI dla usług w strefie euro, w Niemczech i we Francji.