Polska spółka głównym partnerem pierwszej misji kosmicznej Omanu

Sułtanat Omanu wybrał polską spółkę SatRevolution do wyprodukowania i obsługi satelitów, które zostaną wystrzelone w głęboką przestrzeń kosmiczną. To będzie pierwsza taka misji arabskiego kraju. Kontrakt został podpisany w środę.

SatRevolution głównym partnerem pierwszej misji kosmicznej Omanu

W ramach historycznej misji kosmicznej grupa planuje wystrzelić satelitę SatRev CubeSat z pokładu rakiety Launcher One należącej do Virgin Orbit. Misja rozpocznie się w porcie lotniczym i kosmicznym Cornwall na półwyspie Lizard w Wielkiej Brytanii w 2022 roku. Satelita ma umożliwić przeprowadzenie przełomowych badań naukowych i uchwycenie obrazu głębokiej przestrzeni kosmicznej.

- Jesteśmy zaszczyceni i zachwyceni tym, że zostaliśmy wybrani przez Sułtanat Omanu do realizacji misji dostarczenia naszych technologii nanosatelitarnych zarówno do niskiej orbity okołoziemskiej, jak i projektów w głębokim kosmosie. Te projekty kosmiczne przyczynią się do realizacji krótkoterminowych celów Sułtanatu, które obejmują modernizację ekosystemu edukacyjnego, wsparcie badań naukowych i innowacji oraz wzmocnienie krajowego rozwoju najnowocześniejszych technologii. SatRev jest dumny, że może być tego częścią - powiedział prezes SatRevolution Grzegorz Zwoliński.